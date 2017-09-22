МАЛЫШЕВ: «Капитан, ты настоящий профессионал и пример для многих»

Хавбек донецкого «Шахтера» Максим Малышев поддержал капитана «горняков» Дарио Срну, у которого была обнаружена положительная допинг-проба.
«Мы с тобой, капитан! Ты настоящий профессионал и пример для многих, держись. Ждем скорейшего возвращения на поле», – написал Малышев.
Напомним, ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.
Источник — Instagram
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