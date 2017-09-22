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МАЛЫШЕВ: «Капитан, ты настоящий профессионал и пример для многих»

Полузащитник «Шахтера» поддержал Дарио Срну, у которого была обнаружена положительная допинг-проба

  • 22.09.2017 22:24
  • 914 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
Хавбек донецкого «Шахтера» Максим Малышев поддержал капитана «горняков» Дарио Срну, у которого была обнаружена положительная допинг-проба.
 
«Мы с тобой, капитан! Ты настоящий профессионал и пример для многих, держись. Ждем скорейшего возвращения на поле», – написал Малышев.
 
Напомним, ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.

Источник — Instagram

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Комментарии
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 22.09.2017 22:36
    +7
    Хороший пример. Теперь все нажритесь таблеток и бегом на поле
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    vladpolt
      vladpolt, 22.09.2017 22:45
    +2
    Хорошо сказал. Особенно (в связи с последними событиями) про пример для многих. Слава Богу, что не для всех.
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    airwolf77
      airwolf77, 22.09.2017 22:46
    +3
    мда,бамбасская справедливость...жрите допинг,и будете героями...и малолетка туда же.....не даром их край под моторыл и х@ла лег
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    Tinki
      Tinki, 22.09.2017 22:52
    +2
    ждем в воскресенье в вяликом хвутболе 40 минутный ролик с отбеливанием этого м...ка больного
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    wasj67
    online
      wasj67, 22.09.2017 23:04
    -2
    Ти вже приклад показав - ДНР провідав !!!!! Тепер візьми приклад з сЕрУнА !!!!! ... ... ...
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    Gala Andrienko
    online
      Gala Andrienko, 22.09.2017 23:07
    -1
    airwolf77, 22.09.2017 22:46
    мда,бамбасская справедливость...жрите допинг,и будете героями...и малолетка туда же.....не даром их край под моторыл и х@ла лег
    он хорват, под кого они легли))))
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