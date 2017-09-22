МАЛЫШЕВ: «Капитан, ты настоящий профессионал и пример для многих»

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ПАЛКИН: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек» 23:04 — oleks68 порядочный спортсмен не будет принимать всякую запрещенную гадость и позорить свой клуб . Так что...

В составе сборной на матчи с Косово и Хорватией — один нападающий 23:04 — Taro Taro Помоему логика в действияхкакая никакая есть, ведь если нужно будет усилить игру то скорее в цент...