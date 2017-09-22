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Выездные испытания для Челси и МЮ, реванш для Ливерпуля

Sport.ua анонсирует самые интригующие матчи 6-го тура английской Премьер-лиги

  • 22.09.2017 22:29
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liverpoolfc.com. Джордан Хендерсон и Висенте Иборра
© liverpoolfc.com. Джордан Хендерсон и Висенте Иборра

Больше чем дерби

Крайне боевое лондонское дерби ожидается в субботу. Встретятся две команды, которые уж точно не могут занести себе в актив старт сезона. «Вест Хэм» отвратительно начал сезон. Команда Славена Билича, под которым тренерское кресло до сих пор пошатывается, в первых трех матчах потерпела три поражения, пропустив 10 (!) голов, и только в последних двух турах «молотобойцы», что называется, взялись за дело.

Лондонская команда добыла первую победу в сезоне, обыграв дома «Хаддерсфилд Таун», а затем сыграла в нулевую ничью на «Хоторнс» с ВБА. Именно благодаря последним двум результатам «Вест Хэм» покинул зону вылета, хоть и имеет одинаковое количество очков с «Эвертоном», находящимся как раз в зоне вылета.

Есть проблемы и у «Тоттенхэма». «Шпоры» очень нестабильно выглядят, особенно на «Уэмбли», на котором они проводят свои домашние матчи. Ни в одном из трех предыдущих поединков в Премьер-лиге (поражение от «Челси» и две ничьи с «Бернли» и «Суонси») на главной арене Англии «Тоттенхэм» не выиграл. Зато на выезде у команды Маурисио Почеттино стопроцентный результат: две уверенные победы в двух встречах.

Возможно, «Олимпийский стадион» станет счастливым для «Тоттенхэма» и команда аргентинского специалиста продлит победную выездную серию. В любом случае, обе команды, нуждающиеся в очках, будут биться за победный результат и благодаря этому игра может получиться не только боевой, но и интересной. Это битва не за три, а за все шесть очков.

Интересные факты:

- «Вест Хэм» обыгрывал «Тоттенхэм» 14 раз в эпоху Премьер-лиги; чаще, чем кого-либо.

- «Шпоры» могут впервые выиграть три стартовых выездных матча АПЛ.

- Славен Билич выиграл все три своих домашних матча в качестве главного тренера против Маурисио Почеттино со счетом 1:0 - дважды в «Вест Хэме» и ранее, возглавляя «Бешикташ» в групповом этапе Лиги Европы 2014-15.

- Харри Кейн забил пять мячей в последних пяти матчах против «Вест Хэма». В целом, он забил 19 голов в 28 лондонских дерби за «Тоттенхэм».  

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
23 сентября, 14:30. Лондон, «Олимпийский стадион»
Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 -  5.58   Х -  4.17   П2 -  1.61

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Харт, Фонте, Рид, Огбонна – Сабалета, Куяте, Нобл, Крессвелл – Антонио, Чичарито, Кэрролл  

«Тоттенхэм»: Льорис – Альдервейрельд, Санчес, Вертонген – Орье, Дайер, Дембеле, Дэвис – Эриксен, Алли – Кейн

Не сыграют: Лансини, Коллинз, Обианг (все травмированы) – Ваньяма, Ламела, Роуз (все травмированы)         

Окажется ли по силам «Челси» Сток»?

«Сток Сити» в этом сезоне взял высокую планку в матчах против топ команд и является настоящей грозой авторитетов. «Гончары» уже успели одолеть «Арсенал» и сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед». Эти два поединка команда Марка Хьюза провела дома, где она очень сильна. Собственно говоря, вся суть в том, что дома и на выезде «Сток Сити» две разные команды. Достаточно просто взглянуть на статистику. В гостях «Сток» набрал всего одно очко в трех матчах, а дома – четыре очка в двух встречах.

Сыграют «гончары» в родных стенах и против действующего чемпиона. Однозначно «Челси» надо учесть ошибки «Арсенала» и МЮ и сыграть против «Стока» как-то иначе. Таким образом, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника и развить по максимуму свои. Команда Антонио Конте в отличие от «гончаров» лучше играет в этом сезоне в выездных поединках, набрав шесть очков в двух встречах. Дома же лондонцы выиграли всего однажды, заработав в трех матчах всего четыре очка.

Интересные факты:

- «Сток Сити» выиграл только два из своих 18 матчей (3-2 в декабре 2013 года и 1-0 в ноябре 2015 года) АПЛ против «Челси». 

- «Челси» надо заработать еще одно очко, чтобы достичь отметки в 1800 очков в Премьер-лиге. Только у «Арсенала» (1829) и «Манчестер Юнайтед» (2034) больше очков.

- Марк Хьюз встречается с «Челси» 24-й раз в качестве коуча Премьер-лиги. Он проиграл 15 из этих встреч, больше, чем против любого другого противника.

- Сеск Фабрегас отдал семь голевых передач в поединках против «Стока» в АПЛ; только против «Тоттенхэма» он сделал больше ассистов (11).   

«Сток Сити» - «Челси»
23 сентября, 17:00. Сток-он-Трент, «Бет365»
Арбитр: Майк Дин

Котировки БК «Олимп»

П1 -  5.64   Х -  4.09   П2 -  1.62

Ориентировочные составы:

«Сток Сити»: Батленд – Мартинс Инди, Шоукросс, Виммер – Диуф, Аллен, Флетчер, Питерс – Шакири, Чуто-Мотинг, Хесе

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Рюдигер, Кэхилл – Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Мората

Не сыграют: Афеллай, Кэмерон, Хогор, Нгой, Айрленд (все травмированы), Зума (по условиям аренды) – Дринкуотер (травма), Луис (дисквалификация)

Непростой выездной вояж для МЮ

Неплохое в целом впечатление производит «Саутгемптон» с приходом Маурисио Пеллегрино. «Святые» одержали две победы и потерпели всего одно поражение. Еще в двух матчах команда аргентинского специалиста сыграла в нулевую ничью. Правда, стоит отметить, что с сильными оппонентами «сотон» еще не встречался. Поэтому сложно говорить, как будет выглядеть «Саутгемптон» на фоне топ соперника. Но в предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» можно будет наглядно на это посмотреть и увидеть, насколько сильна и готова на сегодняшний день команда Пеллегрино.

«Красные дьяволы», совершившие первую осечку в сезоне в выездном поединке со «Сток Сити», уже в следующем матче убедительно реабилитировались и нанесли крупное поражение «Эвертону». А уже на этой неделе МЮ разгромил в Кубке лиги представителя Чемпионшипа «Бертон Альбион». Дубль в этой встрече оформил Маркус Рэшфорд. Уверен, что команду Жозе Моуриньо, которая сильно выглядит на старте сезона, не ждет легкий матч против «Саутгемптона». Напротив, со «святыми» будет отнюдь не легче, чем с «гончарами». Тем более, что очные поединки обеих команд в последние годы проходят в ожесточенной борьбе.

Интересные факты:

- «Саутгемптон» проиграл 24 матча против «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге; на четыре поражения больше, чем они проиграли любому другому противнику.

- «Манчестер Юнайтед» забил больше голов на 80-й минуте или позже в этом сезоне (9), чем 17 из 19 других клубов. 

- Бывший наставник «Валенсии» Маурисио Пеллегрино потерпел неудачу в своих четырех попытках обыграть мадридский «Реал» Жозе Моуриньо.

- Ромелу Лукаку нужен еще один гол, чтобы сравняться с рекордом с Луи Саа, который забил наибольшее количество мячей (6) после первых шести выступлений за «Юнайтед».

«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед»
23 сентября, 17:00. Саутгемптон, «Сент-Мэрис»
Арбитр: Крэйг Поусон

Котировки БК «Олимп»

П1 -  5.19   Х -  3.73   П2 -  1.73

Ориентировочные составы:

«Саутгемптон»: Форстер – Соареш, ван Дейк, Худт, Бертранд – Ромеу, Лемина – Тадич, С. Дэвис, Редмонд – Габбьядини  

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Байи, Джонс, Янг – Матич, Феллаини – Мата, Мхитарян, Рэшфорд – Лукаку

Не сыграют: Ибрагимович, Погба (оба травмированы)

Возьмет ли «Ливерпуль» реванш у «лисов»?

Волею календаря «Ливерпуль» и «Лестер» проведут уже второй очный матч за неделю. Во вторник в рамках Кубка лиги «лисы» на «Кинг Пауэр» обыграли команду Юргена Клоппа благодаря голам Ислама Слимани и Синдзи Окадзаки.

«Ливерпуль» будет уже четвертой топ командой после «Арсенала», «Манчестер Юнайтед и «Челси», с которой подопечные Крэйга Шекспира играли в этом сезоне в Премьер-лиге. Во всех трех предыдущих «лисы» проиграли. Самой боевой получилась игра против «канониров». «Лестер», дважды ведя в счете, претендовал на победу, однако плохо провел заключительную 10-минутку и в итоге остался ни с чем, потерпев поражение. Учитывая нынешние проблемы «Ливерпуля» вовсе не удивлюсь, если «Лестер» одержит вторую победу за неделю над мерсисайдской командой или хоты бы отберет у нее очки. А очки «лисам» очень нужны, поскольку команда находится в самом низу турнирной таблицы.

В какой-то момент показалось, что команда Юргена Клоппа прибавила и добилась прогресса в своей игре. И ведь уверенные победы над «Хоффенхаймом» и «Арсеналом» действительно позволяли так считать. Но разгромно уступив «Ман Сити», «красные», словно психологически надломились и в последующих трех поединках во всех турнирах ни разу не выиграли, дважды сыграв вничью дома и, потерпев выездное поражение. Если дело лишь в психологии, думаю, Клопп с этим справится быстро, но если все куда хуже, боюсь, что черная полоса мерсисайдцев может затянуться.

Интересные факты:

- Если «Ливерпуль» в отчетной встрече проиграет, «Лестер» станет первой командой, которая трижды обыграла Юргена Клоппа в АПЛ.

- Мерсисайдская команда проиграла только два из последних 10 поединков Премьер-лиги против «Лестера», но оба поражения состоялись в последних трех матчах.

- «Лисы» могут впервые выиграть три домашних матча подряд против «Ливерпуля» в эпоху АПЛ.  

- «Красные» набрали 132 очка в 73 матчах лиги под руководством Юргена Клоппа, на девять очков меньше, чем за этот же период под руководством Брендана Роджерса

«Лестер Сити» - «Ливерпуль»
23 сентября, 19:30. Лестер, «Кинг Пауэр»
Арбитр: Энтони Тейлор

Котировки БК «Олимп»

П1 -  4.1   Х -  3.86   П2 -  1.86

Ориентировочные составы:

«Лестер Сити»: Шмейхель – Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс – Марез, Ндиди, Кинг, Олбрайтон – Окадзаки, Варди

«Ливерпуль»: Миньоле – Александер-Арнолд, Матип, Клаван, Морено – Джан, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Коутиньо, Фирмино

Не сыграют: Джеймс (травма) – Лаллана, Богдан, Клайн (все травмированы), Мане (дисквалификация)

Другие матчи 6-го тура:

Суббота:

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» (17:00)

«Эвертон» - «Борнмут» (17:00)

«Бернли» - «Хаддерсфилд Таун» (17:00)

«Суонси» - «Уотфорд» (17:00)

Воскресенье:

«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Ньюкасл» (18:00)

Понедельник:

«Арсенал» - «Вест Бромвич» (22:00)

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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