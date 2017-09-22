Александр БАБИЧ: «Предложение возглавить Мариуполь было неожиданным»

Новый главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о своем назначении и задачах команды.

– Не так давно Вы приезжали в Мариуполь вместе с «Черноморцем». А теперь уже возглавили приазовскую команду. Насколько неожиданным это было для Вас?

– Не буду лукавить, предложение возглавить «Мариуполь» было неожиданным. Времени на раздумия практически не было. Мне поступил звонок от Андрея Дмитриевича Санина, который рассказал о задачах Клуба и предложил возглавить команду. Скажу честно, я был удивлен. Обдумав все и посоветовавшись с родными, я согласился. Сейчас в «Мариуполе» собраны футболисты, которые прошли хорошую школу. Плюс у Клуба есть хорошая инфраструктура для работы. Единственный момент, нужно время для того, чтобы разобраться кто из футболистов в каком состоянии находится. Ведь есть группа травмированных игроков. Необходимо время и для знакомства с ребятами, персоналом, пообщаться. Это нормальная тренерская работа. Я думаю, мы справимся, и надеюсь ребята в ближайшее время поймут наши требования.

– Вам уже озвучили цели и задачи команды?

– Первая причина, почему я не стал долго думать над предложением Андрея Дмитриевича, - это задача. Она конкретная — попасть в Лигу Европы. Для меня и моего штаба — это вызов!

– На Ваш взгляд, как команда восприняла приход нового тренерского штаба?

– Футболисты из разных команд общаются друг с другом. Уверен, у ребят из «Мариуполя» есть знакомые, которые уже играли под моим руководством в «Черноморце». Наверное, они уже интересовались, какой у нас тренировочный процесс. Могу сказать, я честно работаю с футболистами. Думаю, мы найдем общий язык. Естественно, на данном этапе необходимо больше внимания уделить психологическому и эмоциональному состоянию. Думаю, все, и мы, и ребята получили небольшой стресс. Постараемся максимально быстро из него выйти.

– В воскресенье у «Мариуполя» матч с «Александрией». Как команда будет готовиться к этой игре?

– Будем работать в одноразовом режиме. Сегодня провели тренировку, завтра у нас также одно занятие. Задача номер один на каждую игру — это победить! Сейчас надо много времени уделять восстановлению — в среду команда провела выездной кубковый матч, а ранее была непростая игра с «Зиркой». У клуба есть все условия для правильного восстановления.

– Расскажите о своем тренерском штабе.

– Помогать мне будут Юрий Владимирович Беньо, тренер по вратарям Александр Сергеевич Лавренцов и тренер-аналитик Александр Александрович Малахов.