ПАЛКИН: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста Дарио Срны.
«На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», – написал Палкин.
Ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.
Источник — Facebook.com
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Хотя им наверное и не надо, это для их биомассы, прокатит
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