ПАЛКИН: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста Дарио Срны.

«На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», – написал Палкин.