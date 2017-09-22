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ПАЛКИН: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек»

Гендиректор донецкого «Шахтера» прокомментировал положительную допинг-пробу капитана «горняков»

  • 22.09.2017 21:13
  • 1158 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста Дарио Срны. 
 
«На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», – написал Палкин. 
 
Ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    tsvik12
    online
    tsvik12, 22.09.2017 21:22
    +4
    Ага, допінг - дуже порядно!
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    Александр Дешин
      Александр Дешин, 22.09.2017 21:22
    +3
    про тивно
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 22.09.2017 21:25
    +4
    Почему он думает что все вокруг идиоты?
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    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 22.09.2017 21:27
    +2
    вы там все - "порядочные"
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    Patriot UA
      Patriot UA, 22.09.2017 21:28
    +4
    для мешканців донбасу проканало би, а так ...
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    VAD
    online
    VAD, 22.09.2017 21:29
    +3
    Клоуны, они сами верят в тот бред который извергают?
    Хотя им наверное и не надо, это для их биомассы, прокатит
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    stoyura
      stoyura, 22.09.2017 21:29
    +4
    ПорядочньІй - он оказьІвается даже слова такие знает! Но так и не понял их смьІсл! Вот беда))
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    VAD
    online
    VAD, 22.09.2017 21:29
    +2
    У вадо уже рука устала минусить
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 22.09.2017 21:30
    +3
    О , спасибо футболистам и болельщикам с Бамбаса за капитана пида.....са
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 22.09.2017 21:30
    +3
    https://file-up.net/big_546cee3e599bf4a92820170922202942.html
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 22.09.2017 21:31
    +3
    Порядочность зашкаливает! ...срна обосрался... а палка го8но месит (но это его работа)
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 22.09.2017 21:37
    +1
    Да ти не за Дашу переживай а за імідж України! Кротяра
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    Dima Any
    online
      Dima Any, 22.09.2017 21:40
    0
    чувак попався на допінгу а вони його героєм роблять , ужас
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