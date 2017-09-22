Черноморец заявил Ориховского на сезон

Хавбек киевского «Динамо» Павел Ориховский покинул столичный клуб и был внесен в заявку за одесского «Черноморца».
21-летний полузащитник подписал с «моряками» контракт сроком на один год.
В прошлом сезоне Ориховский провел 3 матча в составе «Динамо», забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.
Источник — УПЛ
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