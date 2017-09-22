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Черноморец заявил Ориховского на сезон

21-летний полузащитник «Динамо» продолжит карьеру в одесском клубе

  • 22.09.2017 20:52
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Динамомания. Павел Ориховский
© Динамомания. Павел Ориховский
Хавбек киевского «Динамо» Павел Ориховский покинул столичный клуб и был внесен в заявку за одесского «Черноморца». 
 
21-летний полузащитник подписал с «моряками» контракт сроком на один год.
 
В прошлом сезоне Ориховский провел 3 матча в составе «Динамо», забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.

Источник — УПЛ

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