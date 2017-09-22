Черноморец заявил Ориховского на сезон

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Черноморец пригласил Александра Глеба 21:40 — okijizo Де останні роки грав Ротань , а де білорус. Так і знав шо хтось почне порівнювати)))))) 21:33 — benguela Ротаня даже в сборную привлекают, а он не на много моложе (на пол-года) Глеба. Давайте не будем г...

Дарио СРНА: «Это не конец моей карьеры, я вам обещаю» 21:40 — benguela никогда не нравился СРНА как человек, но как футболист он в топ 10 в Украинском футболе последних...