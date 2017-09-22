Дарио СРНА: «Это не конец моей карьеры, я вам обещаю»

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна официально прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста.
«18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях.
Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех.
Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии.
Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!», - сказал Срна.
Напомним, ранее «Шахтер» сообщил, что в допинг-пробе Дарио Срны был найден запрещенный препарат.
Источник — ФК Шахтер
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Речь ему накатали знатную... Прям Махатма Ганди!..)))
Интересно что бы ты делал если бы тебя так обхаяли, не имея на то доказательств.
никогда не нравился СРНА как человек, но как футболист он в топ 10 в Украинском футболе последних 20 лет. может хватит вам, *овнюкам, поливать *овном футболиста, который много добился в футболе, в отличие от "писак" этого сайта
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