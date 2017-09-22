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Дарио СРНА: «Это не конец моей карьеры, я вам обещаю»

Капитан «Шахтера» прокомментировал свой положительный допинг-тест

  • 22.09.2017 20:30
  • 4083 просмотров
  • 30 комментария
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Getty Images. Дарио Срна
© Getty Images. Дарио Срна
Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна официально прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста.
 
«18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях. 
 
Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. 
 
Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии.
 
Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!», - сказал Срна.
 
Напомним, ранее «Шахтер» сообщил, что в допинг-пробе Дарио Срны был найден запрещенный препарат.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    energetik
      energetik, 22.09.2017 21:08
    +2
    Снова насморк лечил? Уже не смешно.
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 22.09.2017 21:10
    +4
    да это Суркис письнул в его пробирку. инфа 100%
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    Ярослав Кобец
    online
      Ярослав Кобец, 22.09.2017 21:12
    +3
    перепутал активированный уголь с стимуляторами, бывает
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    Mr.Teash
      Mr.Teash, 22.09.2017 21:16
    +2
    Речь ему накатали знатную... Прям Махатма Ганди!..)))
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 22.09.2017 21:17
    -4
    Интересно, если у ШД системный допинг, то как они не попадаются в УЕФА, там же выборочно после каждого матча берут? Я не защищаю Срну, но по-моему у киевлян крыша поехала, теперь свои просероны будут списывать на допинг соперника
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    Валерий Бирзул
    online
      Валерий Бирзул, 22.09.2017 21:19
    -3
    Mr.Teash, 22.09.2017 21:16
    Речь ему накатали знатную... Прям Махатма Ганди!..)))
    Интересно что бы ты делал если бы тебя так обхаяли, не имея на то доказательств.
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    Валерий Бирзул
    online
      Валерий Бирзул, 22.09.2017 21:20
    -1
    Наверное обратился к Махатме Ганде?
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    VAD
    online
    VAD, 22.09.2017 21:26
    -1
    Валерий Бирзул, 22.09.2017 21:19
    Mr.Teash, 22.09.2017 21:16
    Речь ему накатали знатную... Прям Махатма Ганди!..)))

    Интересно что бы ты делал если бы тебя так обхаяли, не имея на то доказательств.
    Пощитивная пробы это что, они долго молчали именно потому что знали шо попались.
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    Іванко Іваночко
    online
      Іванко Іваночко, 22.09.2017 21:27
    -1
    Бажаю цьому Великому футболісту перемоги в цій не простій антидопінговій процедурі
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    benguela
    online
      benguela, 22.09.2017 21:40
    0
    vipfishman, 22.09.2017 20:43
    Как ,и не одного слова о Суркисе и Динамо? Неужели так все хреново,Дашенька? А песенку спеть ? Теперь мы споем..На могиле твоей мерзкой карьеры !!!

    никогда не нравился СРНА как человек, но как футболист он в топ 10 в Украинском футболе последних 20 лет. может хватит вам, *овнюкам, поливать *овном футболиста, который много добился в футболе, в отличие от "писак" этого сайта
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