Наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в церемонии объявления финалистов премий FIFA.
Шевченко присутствовал в качестве эксперта и комментировал выбор претендентов в номинациях. Украинец принимал участие в церемонии и в прошлом году.
Отметим, что в тройку претендентов на приз лучшему игроку года от FIFA вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.
Источник — ФИФА
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