Наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в церемонии объявления финалистов премий FIFA.

Шевченко присутствовал в качестве эксперта и комментировал выбор претендентов в номинациях. Украинец принимал участие в церемонии и в прошлом году.

Отметим, что в тройку претендентов на приз лучшему игроку года от FIFA вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.