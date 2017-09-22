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Шевченко принял участие в церемонии объявления финалистов премий FIFA

Главный тренер сборной Украины принял участие в церемонии второй год подряд

  • 22.09.2017 20:19
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в церемонии объявления финалистов премий FIFA.
 
Шевченко присутствовал в качестве эксперта и комментировал выбор претендентов в номинациях. Украинец принимал участие в церемонии и в прошлом году.
 
Отметим, что в тройку претендентов на приз лучшему игроку года от FIFA вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Источник — ФИФА

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