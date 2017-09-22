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Сарагоса заплатит Шахтеру 6,75 миллионов евро за Матузалема

Испанский клуб объявлен банкротом и заплатит кредиторам половину долга

  • 22.09.2017 20:08
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Getty Images. Франселино Матузалем
© Getty Images. Франселино Матузалем
Испанский юрист Хуан де Диос Креспо рассказал, что испанская «Сарагоса» заплатит донецкому «Шахтеру» за бывшего футболиста «горняков» Франселино Матузалема около 6,75 млн евро.
 
«Сарагоса» объявлена банкротом и заплатит кредиторам половину долга.
 
«Дело закрыто. Мы ждем начала оплаты после признания банкротства клуба. Ожидается, что «Сарагоса» начнет платить с 1 июля 2018 года всем своим кредиторам. Они рассчитывают заплатить долги за 8-10 лет.
 
Долг «Сарагосы» за Матузалема составляет около 13,5 млн евро. По соглашению с кредиторами «Сарагоса» заплатит половину долга. Небольшую часть суммы они уже заплатили в начале рассмотрения дела. То есть, «Сарагоса» должна заплатить около 6,75 млн евро», – сказал юрист.

Источник — Футбол 24

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