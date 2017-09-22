Сарагоса заплатит Шахтеру 6,75 миллионов евро за Матузалема

Испанский юрист Хуан де Диос Креспо рассказал, что испанская «Сарагоса» заплатит донецкому «Шахтеру» за бывшего футболиста «горняков» Франселино Матузалема около 6,75 млн евро.

«Сарагоса» объявлена банкротом и заплатит кредиторам половину долга.

«Дело закрыто. Мы ждем начала оплаты после признания банкротства клуба. Ожидается, что «Сарагоса» начнет платить с 1 июля 2018 года всем своим кредиторам. Они рассчитывают заплатить долги за 8-10 лет.

Долг «Сарагосы» за Матузалема составляет около 13,5 млн евро. По соглашению с кредиторами «Сарагоса» заплатит половину долга. Небольшую часть суммы они уже заплатили в начале рассмотрения дела. То есть, «Сарагоса» должна заплатить около 6,75 млн евро», – сказал юрист.