ФФУ закликає вболівальників не ставати учасниками спекулятивних схем

Як Вам відомо, 9 жовтня о 21:45 у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться матч кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА 2018 між національними збірними з футболу України та Хорватії. Он-лайн продаж квитків на цей матч розпочався минулого тижня, а в середу
цього тижня – стартував в касах на Спортивній площі, 1 та в касі НСК «Олімпійський» на Троїцькій площі.
Зважаючи на європейський досвід в напрямку реалізації квитків та дотримуючись міркувань безпеки в організації масових заходів, квитки на матч Україна – Хорватія іменні. Нагадаємо, що схема розповсюдження іменних квитків та входу на стадіон
за документами, що посвідчують особу, була реалізована на матчі національних збірних команд з футболу України та Туреччини, що відбувся 2 вересня у Харкові на ОСК «Металіст».
З метою контролю реалізації іменних квитків була створена Громадська рада, до складу якої увійшли футбольні функціонери, юристи, представники вболівальницької спільноти, а також – провідні спортивні журналісти країни. Головне завдання Громадської ради – сприяти створенню максимально прозорого процесу продажу квитків та унеможливленню будь-яких протизаконних дій з їх придбанням.
У підсумку, завдяки процедурі продажу іменних квитків та контрольній діяльності Громадської ради під час матчу Україна – Туреччина
вдалося гарантувати високий рівень безпеки та суттєво скоротити кількість перекупників, які звикли заробляти на перепродажі квитків. Тож, ще раз звертаємо Вашу увагу, що на матч Україна – Хорватія було прийняте рішення продовжити систему продажу іменних квитків.
Придбати квиток на матч Україна – Хорватія можна лише на сайті e-sport.in.ua та в касах на Спортивній площі, 1 і на НСК «Олімпійський» на Троїцькій площі. КУПУЮЧИ КВИТОК У БУДЬ-ЯКОМУ ІНШОМУ МІСЦІ, А, ТИМ ПАЧЕ, У ПРИВАТНОЇ ОСОБИ ВИ СТАЄТЕ УЧАСНИКАМИ СПЕКУЛЯТИВНИХ СХЕМ! Тож закликаємо Вас бути уважними та ігнорувати будь-які оголошення про продаж квитків на матч Україна – Хорватія на ресурсах OLX та поруч з касами стадіону. А у разі виявлення подібних випадків просимо не залишатися осторонь і в обов’язковому порядку інформувати Федерацію футболу України, телефонуючи за номером (044) 521-05- 12. Зважаючи на виявлені факти спекуляції Службою безпеки матчу прийнято рішення про застосування підвищених заходів контролю входу на стадіон.
Источник — Федерация футбола Украины
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