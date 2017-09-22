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Шахтер: в допинг-пробе Дарио Срны был найден запрещенный препарат

Донецкий клуб выступил с официальным комментарием по поводу допинг-теста своего капитана

  • 22.09.2017 19:55
  • 677 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна
Донецкий клуб выступил с официальным комментарием по поводу допинг-теста лидера команды Дарио Срны.

«ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.
 
На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. 
 
Вместе с тем ФК «Шахтер» (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом. 
 
Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», — указано в комментарии клуба.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    hozyain666
    online
      hozyain666, 22.09.2017 19:58
    +3
    Вот и допелся или допился... Олень, он и в Украине олень
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2017 20:03
    -2
    Все, теперь только карьера певички
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    hozyain666
    online
      hozyain666, 22.09.2017 20:03
    -2
    Пора уже переименовывать ФК Шахтер в ФК Допинг
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2017 20:05
    0
    Зато Бутко будет прогрессировать, одни плюсы
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    t2_romario
    online
      t2_romario, 22.09.2017 20:08
    0
    А чего скрывали столько времени? Как всегда порешать хотели?
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