Шахтер: в допинг-пробе Дарио Срны был найден запрещенный препарат

Донецкий клуб выступил с официальным комментарием по поводу допинг-теста лидера команды Дарио Срны.
«ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.
«ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.
На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.
Вместе с тем ФК «Шахтер» (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.
Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», — указано в комментарии клуба.
Источник — ФК Шахтер
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