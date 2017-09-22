Черноморец пригласил Александра Глеба

Одесский «Черноморец» сделал предложение бывшему хавбеку лондонского «Арсенала», каталонской «Барселоны», немецкого «Штутгарта» и белорусского БАТЭ Александру Глебу.
36-летний белорус, являющийся свободным агентом, взял время на раздумья.
Предыдущим клубом Глеба были российские «Крылья Советов», которые он покинул в конце мая. В прошлом чемпионате России полузащитник 7 матчей, но результативными действиями отметиться не смог.
Источник — #FootballHub
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