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Черноморец пригласил Александра Глеба

36-летний белорус, являющийся свободным агентом, взял время на раздумья

  • 22.09.2017 19:49
  • 746 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Глеб
© Getty Images. Александр Глеб
Одесский «Черноморец» сделал предложение бывшему хавбеку лондонского «Арсенала», каталонской «Барселоны», немецкого «Штутгарта» и белорусского БАТЭ Александру Глебу.
 
36-летний белорус, являющийся свободным агентом, взял время на раздумья.
 
Предыдущим клубом Глеба были российские «Крылья Советов», которые он покинул в конце мая. В прошлом чемпионате России полузащитник 7 матчей, но результативными действиями отметиться не смог.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Geoman
    online
      Geoman, 22.09.2017 19:52
    -2
    Ну и нафига он нужен?
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