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Вида и Пиварич вызваны в сборную Хорватии на матч с Украиной

В заявку хорватов на матч в Киеве попали защитники «Динамо» Домагой Вида и Йосип Пиварич

  • 22.09.2017 19:48
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hns-cff.hr
© hns-cff.hr
Стала известна заявка сборной Хорватии на матч против Украины в квалификации на ЧМ-2018. В заявку хоравтов на матч в Киеве 9 октября попали защитники «Динамо» Домагой Вида и Йосип Пиварич. Об этом сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.
 
Вратари: Даниэль Субашич, Ловре Калинич, Доминик Ливакович.
 
Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Врсалько, Йосип Пиварич, Матей Митрович Борна Баришич, Зоран Нижич, Антонио Милик.
 
Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Иван Перишич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Марк Рог, Филипп Брадарич, Марио Пашалич.
 
Нападающие: Марио Маджукич, Никола Калинич, Андрей Крамарич, Дуе Чоп, Иван Сантини.

Источник — Sport.ua

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