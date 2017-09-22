Вида и Пиварич вызваны в сборную Хорватии на матч с Украиной

Стала известна заявка сборной Хорватии на матч против Украины в квалификации на ЧМ-2018. В заявку хоравтов на матч в Киеве 9 октября попали защитники «Динамо» Домагой Вида и Йосип Пиварич. Об этом сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.
Вратари: Даниэль Субашич, Ловре Калинич, Доминик Ливакович.
Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Врсалько, Йосип Пиварич, Матей Митрович Борна Баришич, Зоран Нижич, Антонио Милик.
Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Иван Перишич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Марк Рог, Филипп Брадарич, Марио Пашалич.
Нападающие: Марио Маджукич, Никола Калинич, Андрей Крамарич, Дуе Чоп, Иван Сантини.
Источник — Sport.ua
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