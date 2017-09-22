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В составе сборной на матчи с Косово и Хорватией — один нападающий

Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах

  • 22.09.2017 20:06
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  • 24 комментария
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Getty Images. Артем Кравец и Андрей Ярмоленко в матче плей-офф Евро-2016 в Мариборе. 17.11.2015
© Getty Images. Артем Кравец и Андрей Ярмоленко в матче плей-офф Евро-2016 в Мариборе. 17.11.2015
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах чемпионата мира-2018 против Косова (6 октября в Шкодере) и Хорватии (9 октября в Киеве). Также наставник «сине-желтых» назвал имена трех футболистов, которые являются кандидатами в главную команду и могут получить вызов до начала сбора.
 
Состав сборной Украины
 
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря» Луганск)
 
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь ( «Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла» Полтава), Александр Кучер («Кайсериспор», Турция)
 
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия», Германия), Руслан Ротань («Славия», Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).
 
Нападающий: Артем Кравец («Динамо»)
 
Резерв национальной команды
 
Тренерский штаб оставляет за собой возможность приглашения других игроков. Определяющими для выбора традиционно является игровые кондиции кандидатов. К числу кандидатов, которые могут получить вызов после тура чемпионата Украины, на этот раз вошли следующие исполнители:

Николай Морозюк, Артем Беседин (оба - «Динамо»), Игорь Пердута ( «Ворскла»)

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    alekos59
      alekos59, 22.09.2017 21:11
    +3
    Господа, здесь логику искать поздно, бесполезно и даже вредно для здоровья ! Таки да - слава Богу, что этот отбор заканчивается. Шева всех убедил что все выяснится в последнем матче. А потом будут разводиться руки и со вздохами сожаления будет объявлено что рашка - агрессор, что безопасность никто не гарантирует, что сборная молодая и перспективная и готовилась изначально к след, циклу, что к ребятам претензий нет т.к. они все отдали на поле и много чего еще...Слава Богу что тренеры сборной не задерживаются на своем посту так же долго как например коррупционер бубка !
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    Ігор Мікула
      Ігор Мікула, 22.09.2017 21:12
    0
    kusko, 22.09.2017 20:29
    Лучше бы вообще не вызывали нападающих и переходили на схему игры без них. Все наши форварды классом уровня третьего английского дивизиона.
    класом лавочників третього англійського дивізіону!
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    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 22.09.2017 21:19
    0
    Кто делал эту статью ? Увольняется пусть
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    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 22.09.2017 21:21
    0
    Коно иногда в шальке выходит в нападающий
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