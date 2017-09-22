В составе сборной на матчи с Косово и Хорватией — один нападающий

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах чемпионата мира-2018 против Косова (6 октября в Шкодере) и Хорватии (9 октября в Киеве). Также наставник «сине-желтых» назвал имена трех футболистов, которые являются кандидатами в главную команду и могут получить вызов до начала сбора.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря» Луганск)

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь ( «Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла» Полтава), Александр Кучер («Кайсериспор», Турция)

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия», Германия), Руслан Ротань («Славия», Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающий: Артем Кравец («Динамо»)

Резерв национальной команды

Тренерский штаб оставляет за собой возможность приглашения других игроков. Определяющими для выбора традиционно является игровые кондиции кандидатов. К числу кандидатов, которые могут получить вызов после тура чемпионата Украины, на этот раз вошли следующие исполнители:



Николай Морозюк, Артем Беседин (оба - «Динамо»), Игорь Пердута ( «Ворскла»)