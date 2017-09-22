Президент Руха Козловский дисквалифицирован на два года

КДК ФФУ вынес вердикт одиозному президенту винниковского «Руха» Григория Козловского.

В матче чемпионата Первой лиги Козловский неоднократно выбегал на поле, чем вынуждал арбитра останавливать игру, на повышенных тонах разговаривал с арбитром. У «Руха» есть 10 дней для того, чтобы обжаловать это решение.

«Козловский во второй раз попал на рассмотрение КДК ФФУ за свое поведение. Учитывая наказание, которое было во время предыдущего дела, КДК принял решение запретить Козловскому посещать матчи «Руха» в течение двух ближайших сезонов.

Это жесткое наказание, но нужно учитывать, что неприятная ситуация произошла сразу после предыдущего отстранения. Были неоднократные выходы на поле с апелляциями к арбитрам и футболистам команды-соперника. Безусловно, это повлияло на ход и результат матча», — сказал секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко в эфире «Футбол 1».

Для Козловского это уже не первое наказание. Ранее президент «Руха» был наказан за то, что после матча против «Арсенала» угрожал арбитрам, за что получил полугодовую дисквалификацию.