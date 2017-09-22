Евротур: семь матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

Sport.ua продолжает рубрику «Евротур», в которой каждую неделю рассказывает о наиболее интересных поединках уик-энда в европейских чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию очередной материал.

Испания. 6-й тур

«Атлетико» - «Севилья»

23 сентября, 14:00. «Ванда Метрополитано»

Арбитр: Хуан Мартинес Мануэра

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак – Хуанфран, Л. Эрнандес, Годин, Луис – Коке, Ньигес, Парти, Карраско – Гризманн, А. Корреа

«Севилья»: Рико – Меркадо, Пареха, Кьяер, Эскудеро – Банега, Н’Зонзи, Сарабия – Навас, Х. Корреа, Бен Йеддер

Не сыграют: А. Фернандес (травма) – Нолито (травма)

Один из самых ожидаемых и многообещающих матчей ближайшего уик-энда в Европе пройдет в Мадриде, где «Атлетико» сыграет вторую игру на новенькой «Ванда Метрополитано». Правда, соперник на этот раз куда более серьезный – «Севилья», являющаяся конкурентом «матрасников» в турнирной таблице и, опережая команду Диего Симеоне всего на два очка.

Нельзя сказать, что победы легко даются «Атлетико» на старте сезона. За исключением поединка с «Лас Пальмас», над которым «матрасники» хорошенько покуражились, мадридская команда в других матчах побеждала всего с разницей в один мяч. Победа над «Атлетиком» из Бильбао стала для «красно-белых» второй подряд и третьей в сезоне. Видно, что команда пребывает еще не в своей лучшей форме. Как и ее лидер Антуан Гризманн, забивший лишь один гол в четырех встречах во всех турнирах.

По сути, проблемы у «Атлетико» лишь с результативностью, в обороне же команда Диего Симеоне начала действовать слаженнее и организованнее, после трех пропущенных мячах в стартовых двух поединках, пропустила всего один гол в трех последующих матчах.

Более сильное впечатление производит «Севилья». С приходом Эдуардо Бериссо «нервионцам» не потребовалось много времени на адаптацию к другой игровой модели. «Севилья» потеряла очки лишь в стартовой встрече Ла Лиги против «Эспаньола», выиграв затем в четырех кряду поединках. Правда, в соперниках у «севильцев» не было ни одной маститой команды, кроме «Ливерпуля» («Севилья» на «Энфилде» сыграла в результативную ничью 2:2) в Лиге чемпионов.

Предстоящая встреча с «Атлетико» для Бериссо – второй серьезный экзамен (после «Ливерпуля») на посту главного тренера «Севильи», а для самой команды, это первый серьезный соперник в чемпионате этого сезона. Насколько успешно сыграют «нервионцы» и продлят ли они беспроигрышную серию, покажет уже непосредственно игра.

Статистика встреч: «Атлетико» - «Севилья»: 146 матчей, +56 =47 -43. Баланс мячей: 222-200.

Интересные факты:

- «Атлетико» не проигрывает в 34 из последних 37 домашних матчей Ла Лиги.

- «Севилья» сохранила свои ворота в неприкосновенности в последних трех поединках чемпионата.

- «Матрасники» непобедимы в 14 из последних 15 матчей против «Севильи» во всех турнирах.

- «Нервионцы» в последний раз обыгрывали «Атлетико» в Мадриде в сентябре 2008 года.

«Реал Сосьедад» - «Валенсия»

24 сентября, 21:45. «Аноэта»

Арбитр: Сантьяго Хайме Латре

Ориентировочные составы:

«Реал Сосьедад»: Рульи – Одриосола, Элустондо, И. Мартинес, Родригес – Прието, Ильярраменди, Сурутуса – Янузай, Каналес, Жозе

«Валенсия»: Нето – Монтойя, Паулиста, Гарай, Гайя – Солер, Парехо, Кондогбия, А. Перейра – Дзадза, Морено

Не сыграют: Навас, К. Мартинес (оба травмированы), Льоренте (дисквалификация) – Везу (травма)

После великолепного старта сезона «Реал Сосьедад» притормозил в последних двух матчах, в которых команда из Сан-Себастьяна проиграла. Но если поражение от мадридского «Реала» не должно кого-то удивлять, то фиаско в выездной встрече с «Леванте» стало неожиданностью. Не столько само поражение, сколько разгромный счет (0:3). Столь безвольно, как в последнем поединке, «Реал Сосьедад» в этом сезоне еще не выглядел. Впереди у «бело-голубых» непростой матч с «Валенсией», против которой подопечные Эусебио Сакристана сделают все, чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков за два кряду поражения.

Кто не имеет проблем со стабильностью, так это «Валенсия». «Летучие мыши» очень уверенно смотрятся в стартовых турах, ни разу не проиграв в пяти матчах. И это при том, что команда Марселино, поднявшаяся на четвертое место, уже провела поединки с грозными оппонентами – «Реалом» и «Атлетико». С обеими мадридскими командами «Валенсия» сыграла вничью, но наиболее ценная все же ничья на «Сантьяго Бернабеу», где «оранжевые» могли и вовсе одержать победу, но пропустили за семь минут до конца основного времени матча.

А в последней игре против «Малаги» «Валенсия» и вовсе разошлась не на шутку, забив пять безответных мячей. Отмечу в этой встрече хет-трик Симоне Дзадза, который с четырьмя мячами занимает второе место в гонке бомбардиров.

Статистика встреч: «Реал Сосьедад» - «Валенсия»: 132 матча, +45 =32 -55. Баланс мячей: 174-199.

Интересные факты:

- «Реал Сосьедад» выиграл 10 из последних 12 матчей против «Валенсии» во всех турнирах.

- «Валенсия» непобедима в последних 5 матчах Ла Лиги.

- У «Реала Сосьедад» худшая оборона (10 пропущенных мячей) в Ла Лиге после «Депортиво» (11) и «Малаги» (11).

- «Летучие мыши» не побеждают в Сан-Себастьяне с мая 2012 года.

Германия. 6-й тур

«Хоффенхайм» - «Шальке»

23 сентября, 16:30. «Райн-Неккар-Арена»

Арбитр: Саша Штегеманн

Ориентировочные составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн – Бичакчич, Фогт, Хюбнер – Кадержабек, Демирбай, Гайгер, Рупп, Цубер – Вагнер, Крамарич

«Шальке»: Ферман – Керер, Налдо, Настасич – Калиджури, Горецка, Бенталеб, Очипка – Коноплянка, Арит, Бургшталлер

Не сыграют: Зуль, Салаи (оба травмированы)

Одной из наиболее стабильных команд на старте сезона в Бундеслиге является «Хоффенхайм». Команда Юлиана Нагельсманна продолжает идти без поражений, доведя беспроигрышную серию до пяти матчей. Самой ценной для «сине-белых» пока является домашняя победа над «Баварией», которой «Хоффенхайм» нанес первое поражение в сезоне. В этой встрече блеснул Марк Ут, дубль которого и принес победу команде из Зинсхайма. Принес Ут победу своей команде и в последнем матче против «Майнца». Проигрывая 0:2, «Хоффенхайм» совершил яркий камбэк и одержал волевую победу, которая вывела «сине-белых» на третье место.

Первое домашнее поражение в сезоне потерпел «Шальке». «Горняки» не смогли оказать сопротивление действующему чемпиону, крупно уступив. Этот поединок показал, что хоть гельзенкирхенская команда с приходом Доменико Тедеско серьезно прибавила по сравнению с провальным минувшим сезоном, но стабильности «Шальке» еще не хватает. Точно так же как и Евгению Коноплянке, который здорово начал сезон, но в последних поединках выглядит крайне неубедительно, потеряв в матче с «Баварией» место в стартовом составе.

Статистика встреч: «Хоффенхайм» - «Шальке»: 18 матчей, +6 =5 -7. Баланс мячей: 22-32.

Интересные факты:

- «Хоффенхайм» непобедим в последних 20 домашних поединках Бундеслиги.

- В девяти очных матчах в Зинсхайме «Шальке» выиграл всего однажды (4:1 в мае 2016 года), а проиграл четырежды.

- В прошлом сезоне у «Хоффенхайма» был положительный баланс матчей с «Шальке» (домашняя победа 2:1 и выездная ничья 1:1).

- У «сине-белых» по результативности третья атака (9 голов) после «Баварии» (12) и «Боруссии» Д (13) после пяти туров Бундеслиги.

«Боруссия» Д – «Боруссия» М

23 сентября, 19:30. «Сигнал Идуна Парк»

Арбитр: Мануэль Грефе

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Топрак, Загаду – Кастро, Шахин, Гетце – Ярмоленко, Пулишич, Обамеянг

«Боруссия» М: Зоммер – Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт – Херрман, Крамер, Закария, Азар – Штиндль, Раффаэл

Не сыграют: Дурм, Ройс, Геррейру, Роде, Шмельцер (все травмированы) – Штробль, И. Траоре, Дрмич, Бенеш (все травмированы)

Борусское дерби станет главным событием 6-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская команда великолепна на старте сезона, добыв четыре победы, что позволяет ей лидировать после пяти туров. С каждым матчем «шмели» прибавляют и сейчас это уже куда более сильная команда, чем на самом старте сезона. Это стало возможным не в последнюю очередь благодаря игре Андрея Ярмоленко.

Украинский вингер быстро вписался в коллектив и уже с первых матчей начал демонстрировать высокий уровень игры. Ярмоленко провел три прекрасных поединка во всех турнирах, значительно добавив креатива и остроты команде в атаке. Сегодняшняя игра экс-полузащитника «Динамо» действительно хороша, и вспоминать об уходе Усмана Дембеле дортмундцам наверняка не приходиться. Правда, не будем сильно превозносить Андрея, ведь он сыграли всего четыре матча. Более объективную оценку его игре можно будет дать где-то через десять матчей.

Впечатляет не только линии атаки «Боруссии» (дортмундцы забили больше всех – 13 мячей), но и линия обороны. «Шмели» не пропустили ни одного гола в пяти сыгранных поединках. Причем не сильно подопечные Боша заметили потерю Марка Бартры. Без своего основного центрбека «Боруссия» сохранила свои ворота на замке в последних двух встречах. Этому поспособствовала и надежная игра в центре обороны Эмре Топрака.

Менхенгладбахская «Боруссия» такими высокими результатами похвастаться не может, тем не менее, «жеребята» весьма боеспособно выглядят. Подопечные Дитера Хеккинга довольно ровно проводят поединки, без явных спадов, за исключением поражения в третьем туре от «Айнтрахта». Это поражением было неожиданным, поскольку гладбахская команда уступила дома далеко не грозному противнику.

Впрочем, после этого проигранного матча «Боруссия» реабилитировалась и провела хорошие две игры, отобрав очки на «Ред Булл Арене» у вице-чемпиона минувшего сезона «РБ Лейпцига» и обыграв в родных стенах «Штутгарт».

Статистика встреч: «Боруссия» Д – «Боруссия» М: 47 матчей, +24 =12 -11. Баланс мячей: 84-53.

Интересные факты:

- «Боруссия» Д непобедима в последних 36 домашних матчах Бундеслиги.

- «Боруссия» М в последних трех выездных поединках Бундеслиги сыграли вничью.

- «Шмели» выиграли 10 из последних 11 домашних матчей против «Боруссии» М во всех турнирах.

- «Жеребята» в последний раз побеждали на «Сигнал Идуна Парк» в марте 2014 года.

Турция. 6-й тур

«Фенербахче» - «Бешикташ»

23 сентября, 19:30. «Шюкрю Сараджоглу»

Арбитр: Али Палабийик

Ориентировочные составы:

«Фенербахче»: Демирель – Исла, Нету, Нойштедтер, Кейбаши – Туфан, Соуза – Потук, Жулиано, Вальбуэна – Янссен

«Бешикташ»: Фабрисио – Уйсал, Медель, Пепе, Эркин – Озьякуп, Хатчинсон – Куарежма, Талиска, Бабель – Тосун

Не сыграют: ван Перси, Дирар (оба травмированы) – Нукан, Тере (оба травмированы)

Настоящим украшением 6-го тура турецкой Суперлиги станет поединок двух из трех самых титулованных команд Турции «Фенербахче» и «Бешикташа».

Обе команды совершенно по-разному начали сезон. В отличие «Бешикташа» у «желтых канареек» дела обстоят не лучшим образом. Команда Айкута Коджамана, бесславно вылетевшая из Лиги Европы, в пяти стартовых матчах чемпионата набрала лишь восемь очков. После двух кряду ничьих со счетом 2:2 «Фенербахче» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Генчлербирлиги». Затем последовало неожиданное домашнее поражение от «Истанбула» ББ, ну и напоследок стамбульская команда уверенно справилась в гостях с «Аланьяспором», нанеся разгромное поражение одному из аутсайдеров.

Такие нестабильные результаты «Фенербахче» говорят о том, что команда находится далеко не в лучшем состоянии. Но этому есть объяснение. Прошедшим летом состав «желтых канареек» пополнило большое количество игроков, которым еще необходимо время, чтобы сыграться и найти нужный баланс в игре.

Правда, адаптация новичков проходит по-разному. Например, Матье Вальбуэна уже выделяется среди многих игроков команды. Француз провел великолепную игру с «Аланьяспором», оформив дубль. Были у него и другие хорошие матчи. Сейчас на его счету три гола и три ассиста в пяти поединках Суперлиги, что в лишний раз говорит о его высоком мастерстве. Похоже, в «Фенербахче» появился новый лидер.

Действующий чемпион по-чемпионски начал защиту титула. «Бешикташ» выиграл в четырех матчах и вместе с «Галатасараем» возглавляет турнирную таблицу с 13 очками. «Черные орлы» совершили лишь одну осечку в пяти встречах, сыграв в результативную ничью с «Касымпашей». Правда, в соперниках у команды Шенола Гюнеша за исключением «Бурсаспора» были далеко не сильные команды. Тем не менее, глупо отрицать хорошую форму «Бешикташа», учитывая также уверенный старт стамбульской команды (выездная победа над «Порту» 3:1) в Лиге чемпионов.

Статистика встреч: «Фенербахче» - «Бешикташ»: 130 матчей, +49 =40 -41. Баланс мячей: 145-142.

Интересные факты:

- Только «Галатасарай» в этом сезоне забил больше (13), нежели «Фенербахче» (12).

- «Бешикташ» выиграл 8 из последних 9 матчей Суперлиги.

- Беспроигрышная серия «Фенербахче» над «Бешикташем» составляет 4 матча (2 ничьи и 2 победы).

- «Черные орлы» в последний раз побеждали на «Шюкрю Сараджоглу» в августе 2014 года.

Италия. 6-й тур

«Ювентус» - «Торино»

23 сентября, 21:45. «Альянц Стэдиум»

Арбитр: Пьеро Джакомелли

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Буффон – Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, А. Сандро – Пьянич, Матюиди – Куадрадо, Дибала, Манджукич – Игуаин

«Торино»: Сиригу – Де Сильвестри, Н’Кулу, Моретти, Молинаро – Базелли, Ринкон – Фальке, Ляич, Ньянг – Белотти

Не сыграют: Пьяца, Маркизио, Хеведес, Де Шильо (все травмированы) – Оби, Баррека (оба травмированы)

В центральном матче 6-го тура Серии А любителей итальянского футбола ожидает туринское дерби между «Ювентусом» и «Торино».

Уверенное начало сезона «Ювентуса» еще ни о чем не говорит. Команда Массимилиано Аллегри хоть и выиграла во всех пяти поединках, однако стоит учесть, что с по-настоящему сильным соперником в чемпионате («Фиорентину» со всеми ее проблемами к таковым сложно перечислить) «старая синьора» еще не встречалась. А в других турнирах «Ювентус» уже успел разгромно проиграть «Барселоне» и минимально – «Лацио» в Суперкубке Италии.

Грядущий матч с «Торино» будет отличаться от предыдущих пяти с участием «Юве» тем, что на этот раз противник действительно крепкий, способный как минимум потрепать нервы действующему чемпиону последних шести лет. Команда Синиши Михайловича и вправду сейчас очень хороша. В этом сезоне «быки» еще не знают горечи поражений, выиграв в трех из пяти поединков. Наиболее сложной получилась победа над «Удинезе». «Торино» дважды вел с разницей в два гола, но «зебры» дважды сокращали счет до минимума. Впрочем, на большее «Удинезе» не хватило.

В преддверии дерби «Торино» должен мотивировать тот факт, что «Ювентус» всего в четырех очках впереди от «бордовых». Разумеется, что на длинной турнирной дистанции у подопечных Синиши Михайловича шансов обойти «старую синьору» крайне немного, но оказать достойную конкуренцию сейчас, когда у «Торино» идет игра, можно попробовать. Это бы стало новым вызовом для второй по статусу туринской команды.

Статистика встреч: «Ювентус» - «Торино»: 148 матчей, +69 =42 -37. Баланс мячей: 223-153.

Интересные факты:

- «Ювентус» довел беспроигрышную серию на своем стадионе до 40 матчей в Серии А.

- «Торино» непобедим в последних 6 матчах Серии А.

- Пауло Дибала забил 10 голов в 7 поединках во всех турнирах.

- В прошлом сезоне на «Ювентус Стэдиум» «быки» расписали мировую 1:1. А в последний раз они побеждали в туринском дерби в гостевом поединке в далеком 1995 году.

Россия. 11-й тур

«Краснодар» - «Зенит»

24 сентября, 19:00. «Краснодар»

Арбитр: Михаил Вилков

Ориентировочные составы:

«Краснодар»: Крицюк – Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров – Каборе, Газинский – Подберезкин, М. Перейра, Классон – Смолов

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Паредес, Краневиттер, Ерохин – Кокорин, Дриусси, Дзюба

Не сыграют: Страндберг (травма) – Шатов (травма)

Кто способен обыграть нынешний «Зенит»? Этот вопрос, пожалуй, интересует многих в России, да вот четкий ответ дать на него сложно, поскольку питерская команда и вправду выглядит очень мощно. Впрочем, одной из команд, которая как минимум способна создать «сине-бело-голубым» больших неприятностей, является «Краснодар», проигрывающий питерцам всего три очка. Особенно, если речь идет о домашней встрече, ведь дома «быки» против «Зенита» играют очень уверенно, не проигрывая с октября 2014 года.

Команда Игоря Шалимова в целом проводит неплохой сезон. В какой-то степени ранний вылет из Лиги Европы сыграл даже на руку «Краснодару», которому не приходится играть два раза в неделю и тратить много сил, выступая на нескольких фронтах. Краснодарская команда максимально сосредоточена на выступлениях в Премьер-лиге, где у нее пока все складывается хорошо.

Особенно сильно «черные буйволы» выглядят на протяжении последнего месяца, выиграв в последних трех матчах с общим счетом 8:1. Правда, если говорить о домашних поединках, то в этом сезоне «быки» на родной арене выступают менее убедительно, одержав всего две победы в четырех встречах. Причем в соперниках не было сильных команд.

Нельзя сказать, что «Зенит» такой уж безукоризнен под руководством Роберто Манчини. Все-таки «Уралу», «Ростову» и московскому «Динамо» уже удалось отобрать очки у питерцев, а «Бней Иегуде» и «Утрехту» даже выиграть в квалификации Лиги Европы. Обыграло резервный «Зенит» и питерское «Динамо» в Кубке России. Однако по сравнению с минувшим сезоном «сине-бело-голубые» серьезно прибавили, это факт неоспоримый. И в этом большая заслуга Роберто Манчини, сумевшего за короткое время изменить модель игры команды, которая уже дает результат.

Если говорить об игроках, большого прогресса добился Александр Кокорин. 26-летний форвард, словно, перезапустил свою карьеру с приходом итальянского наставника. 12 забитых мячей и четыре голевые передачи форварда в 15 матчах во всех турнирах говорят сами за себя.

Но обращает на себя внимание не только линия атаки «Зенита», где выделяется не только Кокорин (тот же Дриусси, на счету которого 7 очков (3 гола и 4 ассиста) по системе гол+пас, достаточно хорош), но и качество обороны. Всего три пропущенных мяча в десяти поединках – прекрасные показатели, особенно если учесть, что команда Роберто Манчини не пропускает (с 8 августа) на протяжении последних пяти матчах.

Статистика встреч: «Краснодар» - «Зенит»: 12 матчей, +2 =3 -7. Баланс мячей: 8-22.

Интересные факты:

- «Краснодар» непобедим в последних 16 домашних матчах Премьер-лиги.

- У «Зенита» лучшая атака (19 забитых) и лучшая оборона (3 пропущенных) после 10 туров.

- «Быки» проиграли питерской команде в родных стенах два из шести очных поединка в истории противостояний обеих клубов.

- «Сине-бело-голубые» не проигрывают в последних 13 матчах Премьер-лиги.