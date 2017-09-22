УЕФА: У Срны не было положительных допинг-тестов в соревнованиях УЕФА

УЕФА официально подтвердил, что возможное применение допинга Дарио Срной точно не имело место в матчах под эгидой Европейского футбольного союза.

«У Срны не было никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

В начале недели УЕФА прокомментировал допинг-скандал вокруг Срны. Позже хорватские СМИ сообщили, что Срна мог провалить тест на допинг не в еврокубках, а в рамках внутренних проверок в Украине в сезоне 2016/17. «Шахтер» пока никак не прокомментировал ситуацию.



По данным источников Sport.ua, допинг-тест был взят у Дарио Срны во время выборочной проверки допинг-офицером УЕФА в марте 2017 года на стадионе имени Банникова в Киеве во время тренировки «Шахтера». Команда тренировалась без «сборников», которые были вызваны в национальные сборные. Кроме Срны, допинг-тест сдавали еще 4 игрока «Шахтера».