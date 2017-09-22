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УЕФА: У Срны не было положительных допинг-тестов в соревнованиях УЕФА

Допинг-тест был взят во время выборочной проверки в марте 2017 года в Киеве

  • 22.09.2017 18:40
  • 3450 просмотров
  • 27 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

УЕФА официально подтвердил, что возможное применение допинга Дарио Срной точно не имело место в матчах под эгидой Европейского футбольного союза.

«У Срны не было никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

В начале недели УЕФА прокомментировал допинг-скандал вокруг Срны. Позже хорватские СМИ сообщили, что Срна мог провалить тест на допинг не в еврокубках, а в рамках внутренних проверок в Украине в сезоне 2016/17. «Шахтер» пока никак не прокомментировал ситуацию.

По данным источников Sport.ua, допинг-тест был взят у Дарио Срны во время выборочной проверки допинг-офицером УЕФА в марте 2017 года на стадионе имени Банникова в Киеве во время тренировки «Шахтера». Команда тренировалась без «сборников», которые были вызваны в национальные сборные. Кроме Срны, допинг-тест сдавали еще 4 игрока «Шахтера».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    ilsinalim
      ilsinalim, 22.09.2017 19:46
    +1
    yuriy_kent, 22.09.2017 19:06
    Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие?
    Это один и тот же человек. Будешь знать.
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 22.09.2017 19:49
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    В СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ ДОПИНГА, НА КОТОРОМ ПОЙМАЛИ ФУТБОЛИСТА "ШАХТЕРА"
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 22.09.2017 19:50
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    ilsinalim, 22.09.2017 19:46
    yuriy_kent, 22.09.2017 19:06
    Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие?

    Это один и тот же человек. Будешь знать.
    и мама у вас с юриком одна
    Ссылка
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 22.09.2017 19:50
    -3
    ilsinalim, 22.09.2017 19:46
    yuriy_kent, 22.09.2017 19:06
    Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие?

    Это один и тот же человек. Будешь знать.
    человек этот на зарплате у Суркиса это 100 ПУДОВ
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 22.09.2017 19:52
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Илья Лычагин, 22.09.2017 19:50
    ilsinalim, 22.09.2017 19:46
    yuriy_kent, 22.09.2017 19:06 Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие? Это один и тот же человек. Будешь знать.

    человек этот на зарплате у Суркиса это 100 ПУДОВ
    ну да! а ты у меня на посылках
    Ссылка
    Didecorah
      Didecorah, 22.09.2017 19:54
    0
    VAD, 22.09.2017 19:09
    какой клуб, такой и капитан
    VAD, 22.09.2017 19:15
    yuriy_kent, 22.09.2017 19:06
    Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие?

    минусить из нор
    Кроме "ко ко ко" еще что то будет?
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    bond-1988
      bond-1988, 22.09.2017 19:54
    0
    Если сборников не было, то что делал там Срна?
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