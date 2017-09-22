УЕФА: У Срны не было положительных допинг-тестов в соревнованиях УЕФА

УЕФА официально подтвердил, что возможное применение допинга Дарио Срной точно не имело место в матчах под эгидой Европейского футбольного союза.
«У Срны не было никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА», – сообщили в пресс-службе УЕФА.
В начале недели УЕФА прокомментировал допинг-скандал вокруг Срны. Позже хорватские СМИ сообщили, что Срна мог провалить тест на допинг не в еврокубках, а в рамках внутренних проверок в Украине в сезоне 2016/17. «Шахтер» пока никак не прокомментировал ситуацию.
По данным источников Sport.ua, допинг-тест был взят у Дарио Срны во время выборочной проверки допинг-офицером УЕФА в марте 2017 года на стадионе имени Банникова в Киеве во время тренировки «Шахтера». Команда тренировалась без «сборников», которые были вызваны в национальные сборные. Кроме Срны, допинг-тест сдавали еще 4 игрока «Шахтера».
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие?
Это один и тот же человек. Будешь знать.
Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие?
Это один и тот же человек. Будешь знать.
yuriy_kent, 22.09.2017 19:06 Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие? Это один и тот же человек. Будешь знать.
человек этот на зарплате у Суркиса это 100 ПУДОВ
Тю, ну и что теперь будут делать Кортазар, Випфишмэн, Вад, Серге, Туйгена и другие?
минусить из нор
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.