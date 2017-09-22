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Чачич викликав Віду та Піварича на матчі проти України

Став відомий склад збірної Хорватії на найближчі ігри відбору до ЧС-2018

  • 22.09.2017 18:20
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ФФУ
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Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачич оголосив список гравців, викликаних на кваліфікаційні матчі чемпіонату світу 2018 року із командою Фінляндії та України, які відбудуться 6 та 9 жовтня відповідно.

Для підготовки до майбутньої відбіркової зустрічі керманич хорватської збірної викликав 23 футболісти:

Воратарі: Даніель Субашич («Монако», Франція), Ловре Калініч («Гент», Бельгія), Домінік Ліваковіч («Динамо», Загреб).

Захисники: Домагой Віда, Йосіп Піваріч (оба - «Динамо», Україна), Деян Ловрен («Ліверпуль», Англія), Шиме Врсалько («Атлетіко», Іспанія), Матей Мітровіч («Бешикташ», Туреччина), Борна Барішич «Осієк»), Зоран Ніжич («Хайдук»), Антоніо Міліч («Остенде», Бельгія).

Півзахисники: Лука Модріч («Реал», Іспанія), Іван Ракітіч («Барселона», Іспанія), Іван Перішич, Марцело Брозовіч (оба - «Інтер», Італія), Мілан Бадель («Фіорентина», Італія), Марко Рог («Наполі», Італія), Філіп Брадаріч («Рієка»), Маріо Пашаліч («Спартак», Росія).

Нападники: Маріо Манджукіч («Ювентус», Італія), Нікола Калініч («Мілан», Італія), Андрій Крамаріч («Хоффенхайм», Німеччина), Дує Чоп («Стандард», Бельгія), Іван Сантіні («Кан», Франція).

Источник — Федерация футбола Украины

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