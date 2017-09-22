Чачич викликав Віду та Піварича на матчі проти України

Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачич оголосив список гравців, викликаних на кваліфікаційні матчі чемпіонату світу 2018 року із командою Фінляндії та України, які відбудуться 6 та 9 жовтня відповідно.
Для підготовки до майбутньої відбіркової зустрічі керманич хорватської збірної викликав 23 футболісти:
Воратарі: Даніель Субашич («Монако», Франція), Ловре Калініч («Гент», Бельгія), Домінік Ліваковіч («Динамо», Загреб).
Захисники: Домагой Віда, Йосіп Піваріч (оба - «Динамо», Україна), Деян Ловрен («Ліверпуль», Англія), Шиме Врсалько («Атлетіко», Іспанія), Матей Мітровіч («Бешикташ», Туреччина), Борна Барішич «Осієк»), Зоран Ніжич («Хайдук»), Антоніо Міліч («Остенде», Бельгія).
Півзахисники: Лука Модріч («Реал», Іспанія), Іван Ракітіч («Барселона», Іспанія), Іван Перішич, Марцело Брозовіч (оба - «Інтер», Італія), Мілан Бадель («Фіорентина», Італія), Марко Рог («Наполі», Італія), Філіп Брадаріч («Рієка»), Маріо Пашаліч («Спартак», Росія).
Нападники: Маріо Манджукіч («Ювентус», Італія), Нікола Калініч («Мілан», Італія), Андрій Крамаріч («Хоффенхайм», Німеччина), Дує Чоп («Стандард», Бельгія), Іван Сантіні («Кан», Франція).
Источник — Федерация футбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.