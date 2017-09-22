Динамо U-21 забило 9 голів в ворота Вереса

В матчі команд U-21 київське «Динамо» завдало нищівної поразки «Вересу» з Рівного. Київська команда забила супернику 9 «сухих» голів. Забитим м’чем відмітився навіть форвард основного складу «Динамо» Артем Кравець.
«Динамо» U-21 – «Верес» U-21 – 9:0
Голи: Смирний Євгеній, 11, 24, Кравець Артем, 26, з пенальті, Шапаренко Микола, 32, Лєднєв Богдан, 34, 45, 84, з пенальті, Русин Назарій, 53, 75
Источник — УПЛ
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