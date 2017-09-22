Антонио КОНТЕ: «Сток Сити обыграл Арсенал и сыграл вничью с МЮ»

Антонио Конте сообщил, что в преддверии завтрашней игры со «Стоук Сити» у команд нет новых проблем с травмированными игроками, а также заявил, что Эден Азар, возможно, впервые в этом сезоне сыграет с первых минут в АПЛ.

После последней тренировки команды перед выездом в Стоук-он-Трент Антонио Конте провёл предматчевую пресс-конференции в медиа-зоне «Стэмфорд Бридж».

Конте поделился положительными новостями о состоянии Тьемуэ Бакайоко, который вчера попал в автомобильную аварию.

«Все игроки, кроме Дринкуотера, доступны на завтрашний матч, – говорит Конте. – Он продолжает работать, стараясь восстановиться после травмы».

«Бакайкоко в строю. Это была техническая авария, но он в строю и доступен на матч со «Стоуком»».

Следующий вопрос касался Диего Косты. На неделе клуб объявил согласовании трансфера нападающего с мадридским «Атлетико». Конте поблагодарил игрока за его вклад в успехи «Челси».

«По поводу этого вопроса, думаю, мы хотим поблагодарить его за то, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего наилучшего в будущем», – отмечает Конте.

«Не стоит забывать, что мы выиграли вместе в прошлом сезоне. Мы хотим поблагодарить его за вклад в игру нашей команды в прошлом сезоне, и не только в нем, а за все время, что он провёл в «Челси».

По поводу завтрашней встречи в гостях со «Стоуком», где в прошлом сезоне «синие» победили 2:1, Конте заявил, что ожидает тяжелой игры. Также итальянец дал понять, что Эден Азар, отыгравший на неделе полный матч с «Ноттингем Форест», может появиться завтра в стартовом составе.

«Это будет очень сложная игра, – подчёркивает Конте. – Они обыграли «Арсенал» и сыграли вничью с «МЮ», что означает, что у них очень хорошая команда. Мы должны сыграть очень внимательно, но мы очень хорошо подготовлены».

«Самая важное – идти от игры к игре. Завтра будет очень сложно, и мы должны должны быть готовы тактически и физически и соблюдать дисциплину. Мы хорошо работаем, и я доволен самоотдачей и поведением своих игроков. Иногда удаления случаются в футболе, я был игроком, поэтому я понимаю такого рода ситуации».

«Я рад за Эдена, потому что в последнем матче он очень хорошо отыграл. Он сыграл с большой интенсивностью. Теперь он восстановился от травмы, и нам предстоит провести три игры, так что, да, есть вероятность, что он сыграет с первых минут».