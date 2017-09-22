ОФИЦИАЛЬНО: Бабич — главный тренер Мариуполя

В пятницу, 22 сентября, на учебно-тренировочной базе «Мариуполя» вице-президент клуба Андрей Санин представил новый тренерский состав футболистам. Новым главным тренером «Мариуполя» после ухода со своего поста Александра Севидова стал Александр Бабич. Также в тренерский штаб команды вошли Юрий Беньо и Александр Лавренцов. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Александр Бабич родился 15-го февраля 1979 года в Алчевске (Луганская область). Выступал на позиции защитника. Играл в «Кремне», «Горняк-Спорте», «Днепре», «Полиграфтехнике», «Анжи», «Металлисте» и «Черноморце». В марте 2012 года Бабич завершил карьеру из-за травмы. 16-го декабря 2014 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца», после того как Роман Григорчук расторгнул контракт с командой. Возглавляя «моряков», Бабич зарекомендовал себя перспективным современным тренером. Минувший сезон «Черноморец» завершил на 6-м месте. Летом Одессу покинули ряд лидеров команды, вследствие чего «моряки» на старте чемпионата выступали неудачно и Александр Александрович был вынужден покинуть «Черноморец».

Юрий Беньо родился 24-го апреля 1974 года во Львове. Большую часть игровой карьеры Юрий провел во Львове (в «Карпатах» и ФК «Львове»). Также выступал за «Шахтер», запорожский «Металлург», киевский «Арсенал». По завершении игровой карьере в 2008-м году возглавил ФК «Львов». Также работал тренером в «Нефтянике» и входил в тренерский штаб Игоря Йовичевича в «Карпатах» и словенском «Целье».

Александр Лавренцов родился 15-го декабря 1972 года в Одессе. Игровое амплуа — вратарь. Выступал за «Верес», «Николаев», «Кривбасс», «Крылья Советов», «Торпедо-Металлург», харьковский «Арсенал», «Орел» и «Одессу».

Тренерскую карьеру начал в 2010-м году в «Днестре» (Овидиополь). Также работал в «Одессе» и «Черноморце».