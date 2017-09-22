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ОФИЦИАЛЬНО: Бабич — главный тренер Мариуполя

Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона

  • 22.09.2017 17:29
  • 553 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Мариуполь. Александр Бабич
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

В пятницу, 22 сентября, на учебно-тренировочной базе «Мариуполя» вице-президент клуба Андрей Санин представил новый тренерский состав футболистам. Новым главным тренером «Мариуполя» после ухода со своего поста Александра Севидова стал Александр Бабич. Также в тренерский штаб команды вошли Юрий Беньо и Александр Лавренцов. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Александр Бабич родился 15-го февраля 1979 года в Алчевске (Луганская область). Выступал на позиции защитника. Играл в «Кремне», «Горняк-Спорте», «Днепре», «Полиграфтехнике», «Анжи», «Металлисте» и «Черноморце». В марте 2012 года Бабич завершил карьеру из-за травмы. 16-го декабря 2014 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца», после того как Роман Григорчук расторгнул контракт с командой. Возглавляя «моряков», Бабич зарекомендовал себя перспективным современным тренером. Минувший сезон «Черноморец» завершил на 6-м месте. Летом Одессу покинули ряд лидеров команды, вследствие чего «моряки» на старте чемпионата выступали неудачно и Александр Александрович был вынужден покинуть «Черноморец».

Юрий Беньо родился 24-го апреля 1974 года во Львове. Большую часть игровой карьеры Юрий провел во Львове (в «Карпатах» и ФК «Львове»). Также выступал за «Шахтер», запорожский «Металлург», киевский «Арсенал». По завершении игровой карьере в 2008-м году возглавил ФК «Львов». Также работал тренером в «Нефтянике» и входил в тренерский штаб Игоря Йовичевича в «Карпатах» и словенском «Целье».

Александр Лавренцов родился 15-го декабря 1972 года в Одессе. Игровое амплуа — вратарь. Выступал за «Верес», «Николаев», «Кривбасс», «Крылья Советов», «Торпедо-Металлург», харьковский «Арсенал», «Орел» и «Одессу».

Тренерскую карьеру начал в 2010-м году в «Днестре» (Овидиополь). Также работал в «Одессе» и «Черноморце».

Источник — ФК Мариуполь

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 22.09.2017 17:57
    0
    Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона

    +++++++++++

    Ясно-понятно.
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    Vitaliy_yatsenko
    Vitaliy_yatsenko, 22.09.2017 17:58
    0
    Це да, видатне рішення)) Бабіч вбив Одесу, а Севідов дуже якісно працював із Маріком. Замість сильного тренера із результатом взяли тренера, який результатів не має. І правильно. Нащо ці нерви.
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    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 22.09.2017 18:29
    -1
    Бабич умеет работать с молодежью. Но решение странное...
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