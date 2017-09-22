Фанатам Спартака запретили посещение матча ЛЧ против Севильи

УЕФА вынес решение по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1).

За бросание посторонних предметов и файеров на поле красно-белые оштрафованы на 60 тысяч евро. Также УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков «Спартака» на гостевой сектор на следующую выездную игру турнира против «Севильи». Встреча состоится 1 ноября.

Во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.