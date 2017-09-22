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Фанатам Спартака запретили посещение матча ЛЧ против Севильи

Болельщики московской команды наказаны за поведение на матче с «Марибором»

  • 22.09.2017 17:17
  • 477 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Спартак Москва
© ФК Спартак Москва

УЕФА вынес решение по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1).

За бросание посторонних предметов и файеров на поле красно-белые оштрафованы на 60 тысяч евро. Также УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков «Спартака» на гостевой сектор на следующую выездную игру турнира против «Севильи». Встреча состоится 1 ноября.

Во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    lempke
    lempke, 22.09.2017 17:32
    0
    Тоже мне наказание!!! Идиотизм какой-то!!!
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    serge1234
      serge1234, 22.09.2017 17:34
    -4
    Опять зверье в Гейропу не пускают
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 22.09.2017 18:03
    +4
    serge1234, 22.09.2017 17:34
    Опять зверье в Гейропу не пускают
    а ты последнюю игру Карпат видел
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    superfansoccer
      superfansoccer, 22.09.2017 18:03
    +4
    serge1234, 22.09.2017 17:34
    Опять зверье в Гейропу не пускают
    Ну да, с нашими Львовскими порядочными болельщиками не сравнить
    Ссылка
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 22.09.2017 18:04
    +1
    serge1234, 22.09.2017 17:34
    Опять зверье в Гейропу не пускают
    Ссылка
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