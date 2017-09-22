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Юрист: «Шахтер хочет получить больше денег за Зинченко»

Донецкий клуб хочет отсудить у игрока и «Уфы» компенсацию за расторжение контракта

  • 22.09.2017 16:24
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Александр Зинченко
© ФК Шахтер Донецк. Александр Зинченко

Донецкий «Шахтер» подал иск к Александру Зинченко и российскому клубу Уфа в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Шахтер хочет отсудить у Зинченко и Уфы компенсацию за расторжение контракта. Об этом сообщил испанский юрист Хуан де Диос Креспо, который сотрудничает с донецким клубом.

«Мы ждем решения апелляции в CAS по Александру Зинченко. Он уехал в Уфу, потом в Манчестер Сити. Суть иска – Шахтер хочет получить больше денег. Точную сумму не могу афишировать. Игрок расторг контракт, но клуб получит от футболиста только 8 тысяч евро», – сказал Хуан де Диос Креспо.

Ранее ФИФА обязала Александра Зинченко заплатить Шахтеру 8 тысяч евро, однако «горняки» остались недовольны этим решением и обратились в CAS. По предварительной информации, решение CAS ожидается до конца октября 2017 года.

Источник — Футбол 24

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