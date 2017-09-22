Вице-президент Мариуполя: «Бабич молод и амбициозен»

Уже известно имя преемника Александра Севидова, который покинул пост главного тренера «Мариуполя». Это бывший коуч «Черноморца» Александр Бабич. Сегодня в пять часов вечера нового наставника представят команде, и он проведет первую тренировку. До переезда в Мариуполь Бабич три года отработал в одесском клубе, однако в этом сезоне после шестого тура подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Контракт заключен до конца сезона.

Андрей Санин, вице-президент «Мариуполя»:

- Контракт подписан до конца сезона, но с возможностью пролонгации.

- Почему именно Бабич, какие качества привлекли клуб в нем?

- Молодость, амбиции.