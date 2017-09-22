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Вице-президент Мариуполя: «Бабич молод и амбициозен»

Андрей Санин поделился мнением о новом тренере азовского клуба

  • 22.09.2017 16:22
  • 592 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Шахтер. Андрей Санин
© ФК Шахтер. Андрей Санин

Уже известно имя преемника Александра Севидова, который покинул пост главного тренера «Мариуполя». Это бывший коуч «Черноморца» Александр Бабич. Сегодня в пять часов вечера нового наставника представят команде, и он проведет первую тренировку. До переезда в Мариуполь Бабич три года отработал в одесском клубе, однако в этом сезоне после шестого тура подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Контракт заключен до конца сезона.

Андрей Санин, вице-президент «Мариуполя»:

- Контракт подписан до конца сезона, но с возможностью пролонгации.

- Почему именно Бабич, какие качества привлекли клуб в нем?
- Молодость, амбиции.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    winer-235
    winer-235, 22.09.2017 16:41
    0
    - Почему именно Бабич, какие качества привлекли клуб в нем?
    - Молодость, амбиции.

    Этого ничтожно мало...
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