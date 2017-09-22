Вице-президент Мариуполя: «Бабич молод и амбициозен»

Уже известно имя преемника Александра Севидова, который покинул пост главного тренера «Мариуполя». Это бывший коуч «Черноморца» Александр Бабич. Сегодня в пять часов вечера нового наставника представят команде, и он проведет первую тренировку. До переезда в Мариуполь Бабич три года отработал в одесском клубе, однако в этом сезоне после шестого тура подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Контракт заключен до конца сезона.
Андрей Санин, вице-президент «Мариуполя»:
- Контракт подписан до конца сезона, но с возможностью пролонгации.
- Почему именно Бабич, какие качества привлекли клуб в нем?
- Молодость, амбиции.
Источник — ТК Футбол
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- Молодость, амбиции.
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