Срна не полетит с Шахтером на матч против Зирки

Поединок 10-го тура Премьер-лиги «Зирка» — «Шахтер» состоится в субботу, 23 сентября, и начнется в 14.00. Планируется, что горняки вылетят в Кропивницкий из Киева (примерно 50 минут пути) около 11 утра, то есть за три часа до стартового свистка. Прямо из аэропорта команда на автобусе отправится на стадион «Зирка».
Горнякам точно не помогут три игрока основной обоймы. Фред пропустит матч из-за дисквалификации, также по разным причинам не полетят Бернард и Срна.
Источник — zbirna.com
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