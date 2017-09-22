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Срна не полетит с Шахтером на матч против Зирки

Также донецкая команда не сможет рассчитывать на Фреда и Бернарда

  • 22.09.2017 15:58
  • 1202 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Поединок 10-го тура Премьер-лиги «Зирка» — «Шахтер» состоится в субботу, 23 сентября, и начнется в 14.00. Планируется, что горняки вылетят в Кропивницкий из Киева (примерно 50 минут пути) около 11 утра, то есть за три часа до стартового свистка. Прямо из аэропорта команда на автобусе отправится на стадион «Зирка».

Горнякам точно не помогут три игрока основной обоймы. Фред пропустит матч из-за дисквалификации, также по разным причинам не полетят Бернард и Срна.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    vipfishman
      vipfishman, 22.09.2017 16:42
    +4
    А как же он полетит...тут не играть,тут ссать надо
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    nm1607
      nm1607, 22.09.2017 16:45
    +3
    vipfishman, 22.09.2017 16:42
    А как же он полетит...тут не играть,тут ссать надо
    Та ні, уже "нассав", тепер щось інше треба робити.
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    bonv
      bonv, 22.09.2017 16:46
    +3
    відігрався вже і відлітався Орел підземний
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    Miaso
      Miaso, 22.09.2017 16:52
    +2
    Радует что у Бутка появился прекрасный шанс на практику! А Срна - ну легенда ШД и классный игрок, этого не отнять, а человек - ну это не профессия!
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    VAD
    online
    VAD, 22.09.2017 16:54
    0
    А кроты до сих пор не озвучили отмазку, упорные, не теряют надежды чемодан занести
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    Cortazar
      Cortazar, 22.09.2017 17:01
    +2
    Ну что, ждем новых песен от клоуна...
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    VAD
    online
    VAD, 22.09.2017 17:01
    +1
    кротам как обычно в таких случаях сказать нечего, по поводу кэпа своего, минусят из нор
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