ИСМАИЛИ: «Матч с Черноморцем уже забыли»

Защитник «оранжево-черных» Исмаили поделился мыслями накануне выездной встречи с кропивницкой «Звездой».

– Уже забыли матч с «Черноморцем». Обидно, ведь «Шахтер» показал хорошую игру, создал огромное количество моментов, просто не удалось реализовать хотя бы один из них. Не могу не отметить голкипера одесситов: он ловил все мячи, которые летели в ворота. Такое бывает в футболе, нужно продолжать работать и двигаться к своей цели.



– Как готовитесь к поединку со «Звездой»?

– Целую неделю интенсивно тренируемся. Изучаем соперника, ждем сложного противостояния. Считаю, предстоящий матч не будет особо отличаться от других в чемпионате. «Звезда», скорее всего, станет действовать от обороны. Плюс команда играет в три центральных защитника, как, например, тот же «Черноморец». Мы постараемся найти свободные зоны, хотя, понимаю, сделать это очень непросто. Нужно забить быстрый гол, чтобы потом спокойно контролировать ход событий.



– Позавчера кропивничане провели встречу Кубка Украины, уступив «Таврии» 2:3. На подготовку к матчу с «горняками» у оппонента мало времени…

– Да, у нас в этом плане есть некоторое преимущество, но, хочу сказать, любая команда, которая выходит против «Шахтера», всегда сверхмотивирована. Футболисты борются за каждый мяч, отдают все силы на поле. Даже несмотря на кубковый поединок, уверен, в субботу «Звезда» будет биться за очки.



– В прошлом сезоне «Шахтер» дважды крупно обыграл «Звезду» (4:1, 3:0). Рассчитываете также оформить много голов?

– Думаю, ожидается совсем другой матч. В Премьер-лиге уже все соперники изучили нашу манеру игры, тем не менее мы продолжаем в каждой встрече создавать немало моментов. Главное – одолеть «Звезду», а с каким счетом, не так важно. Но при этом будем стремиться забить как можно больше.