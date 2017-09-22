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Юрий МОРОЗ: «Верес — открытие чемпионата Украины»

Экс-игрок «Динамо» высоко оценил выступления клуба из Ровно

  • 22.09.2017 14:55
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

О следующем сопернике «Динамо» в чемпионате Украины – «Верес» из Ровно – рассказывает защитник «Динамо» конца 80-х – начале 90-х гг. Юрий Мороз, после выступлений за «Динамо» определенное время игравший за «Верес»:

- Если честно, я не ожидал, что «Верес» станет таким ярким открытием нашего чемпионата. Работа тренера и отношение игроков говорят сами за себя. Их нынешнее место в турнирной таблице – своеобразная премия и мотивация. Они, действительно, молодцы.

- Как считаете, за счет чего им удавалось побеждать «Черноморец», «Карпаты», «Ворсклу»?
- В своих поединках они показывают уверенную, надежную игру в обороне и креативные действия впереди. Поэтому не могу сказать, что их победы незаслуженные, хотя, возможно, где-то не обошлось и без везения. А если соперники не воспринимали их всерьез, то это не проблемы «Вереса». У команды может быть название «Сюрприз», но состав тот же. Игроки в команду пришли не новые, а те, которые поиграли в чемпионате Украины, знают нашу лигу, и их самих у нас знают. Поэтому не стал бы называть эту команду сюрпризом или неожиданностью. Скорее, в их случае на первый план выходит командная игра и коллективное желание биться за результат. Сегодня это главное.

- Вы бы могли выделить кого-то из игроков ровенской команды, на кого стоит обратить особое внимание?
- В этой команде каждый футболист что-то из себя представляет. Пожалуй, становится лидером Валерий Федорчук – это мое субъективное мнение.

- Чего, на ваш взгляд, стоит ожидать от игры в Киеве, как «Верес» будет действовать против «Динамо»?
- Для гостей игра с «Динамо» будет своеобразным экзаменом их состоятельности, устойчивости и проявлением того, что они могут, демонстрацией дальнейших перспектив. Не хочется, чтобы игра «Вереса» оказалась бенгальским огнем, который красиво и ярко вспыхнул, но вскоре угас. Поэтому посмотрим, на что они способны, как готовы на данный момент, какими игровыми качествами обладают. На «Динамо» соперники всегда настраиваются с удвоенной энергией и силой, ведь имя говорит само за себя. Наша команда продолжает борьбу за чемпионский титул, впереди еще много матчей, в каждом из которых динамовцам необходимо побеждать. Не исключено, что тренерский штаб захочет проверить определенных игроков, которые играют меньше... Главное – достигнуть победного результата!

Источник — ФК Динамо Киев

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