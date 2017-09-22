Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр СЕВИДОВ: «Финансовых претензий к Мариуполю у меня нет»

Специалист прокомментировал свою отставку с поста главного тренера азовского клуба

  • 22.09.2017 14:50
  • 271 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Металлист. Александр Севидов
© ФК Металлист. Александр Севидов

Теперь уже экс-рулевой ФК «Мариуполь» Александр Севидов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера азовской команды.

— Александр Владимирович, по какой причине вы покинули пост главного тренера «Мариуполя»?
— Скажем так, мы не нашли с новым руководством клуба точки соприкосновения в вопросах стратегии развития клуба. Поэтому по обоюдному согласию сторон приняли решение расторгнуть контракт. Так что с 22 сентября официально больше не являюсь главным тренером азовцев. Благодарен команде и клубу за время, проведенное в Мариуполе.

— Ваше решение выглядит достаточно неожиданным, ведь по результатам игр азовцев в Премьер-лиге предпосылок для отставки не было.
— Для журналистов, возможно, это и неожиданность, но не для меня. Увы, такова футбольная жизнь. Никто ничего предугадать не может.

— Можно ли было найти компромисс с руководством клуба в «вопросах стратегии развития «Мариуполя»?
— Наверное, нет. Тем более что клуб все уже быстро решил, назначив нового главного тренера (по неофициальной информации, им стал экс-наставник «Черноморца» Александр Бабич).

— Есть ли у вас финансовые претензии к «Мариуполю»?
— Нет, вот как раз сегодня решили все эти вопросы и претензий к азовцам у меня нет. Такова футбольная жизнь. Уверен, у команды отличное будуще и она дальше будет радовать поклонников своей качественной игрой.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.