Александр СЕВИДОВ: «Финансовых претензий к Мариуполю у меня нет»

Теперь уже экс-рулевой ФК «Мариуполь» Александр Севидов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера азовской команды.
— Александр Владимирович, по какой причине вы покинули пост главного тренера «Мариуполя»?
— Скажем так, мы не нашли с новым руководством клуба точки соприкосновения в вопросах стратегии развития клуба. Поэтому по обоюдному согласию сторон приняли решение расторгнуть контракт. Так что с 22 сентября официально больше не являюсь главным тренером азовцев. Благодарен команде и клубу за время, проведенное в Мариуполе.
— Ваше решение выглядит достаточно неожиданным, ведь по результатам игр азовцев в Премьер-лиге предпосылок для отставки не было.
— Для журналистов, возможно, это и неожиданность, но не для меня. Увы, такова футбольная жизнь. Никто ничего предугадать не может.
— Можно ли было найти компромисс с руководством клуба в «вопросах стратегии развития «Мариуполя»?
— Наверное, нет. Тем более что клуб все уже быстро решил, назначив нового главного тренера (по неофициальной информации, им стал экс-наставник «Черноморца» Александр Бабич).
— Есть ли у вас финансовые претензии к «Мариуполю»?
— Нет, вот как раз сегодня решили все эти вопросы и претензий к азовцам у меня нет. Такова футбольная жизнь. Уверен, у команды отличное будуще и она дальше будет радовать поклонников своей качественной игрой.
Источник — MatchDay
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