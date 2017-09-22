Александр СЕВИДОВ: «Финансовых претензий к Мариуполю у меня нет»

Теперь уже экс-рулевой ФК «Мариуполь» Александр Севидов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера азовской команды.

— Александр Владимирович, по какой причине вы покинули пост главного тренера «Мариуполя»?

— Скажем так, мы не нашли с новым руководством клуба точки соприкосновения в вопросах стратегии развития клуба. Поэтому по обоюдному согласию сторон приняли решение расторгнуть контракт. Так что с 22 сентября официально больше не являюсь главным тренером азовцев. Благодарен команде и клубу за время, проведенное в Мариуполе.

— Ваше решение выглядит достаточно неожиданным, ведь по результатам игр азовцев в Премьер-лиге предпосылок для отставки не было.

— Для журналистов, возможно, это и неожиданность, но не для меня. Увы, такова футбольная жизнь. Никто ничего предугадать не может.

— Можно ли было найти компромисс с руководством клуба в «вопросах стратегии развития «Мариуполя»?

— Наверное, нет. Тем более что клуб все уже быстро решил, назначив нового главного тренера (по неофициальной информации, им стал экс-наставник «Черноморца» Александр Бабич).

— Есть ли у вас финансовые претензии к «Мариуполю»?

— Нет, вот как раз сегодня решили все эти вопросы и претензий к азовцам у меня нет. Такова футбольная жизнь. Уверен, у команды отличное будуще и она дальше будет радовать поклонников своей качественной игрой.