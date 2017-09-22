ЗАВАРОВ: «Уход Ярмоленко — прекрасный стимул для тех, кто остался»

Экс-наставник сборной Украины Александр Заваров в интервью журналу «Футбол» рассказал о предстоящих матчах чемпионата Украины и переменах в ведущих клубах страны.

— Александр Анатольевич, с какими эмоциями вы следите за нынешним чемпионатом Украины? С интересом, восторгом, тяжким сердцем или, быть может, зевотой?

— Не скажу, что с интересом... Мои впечатления где-то посередине. Уровень футбола сильно упал. Некоторые матчи вроде и ждешь, но и они порой не оправдывают изначальных надежд. А еще — смотрю немножко с грустью. Почему? Вот «Металлист» и «Днепр» выступают во второй лиге. Сложно такое даже представить. Это же бренды! Порой от общей ситуации с украинским футболом веет тоской и какой-то безысходностью. Он не стремится ввысь, а все время падает и падает. Это мое мнение, потому что мне есть с чем сравнивать.

— Есть признаки того, что спад завершился и в будущем общий уровень нашего чемпионата будет расти?

— Думаю, пока еще нет. Скоро мы приблизимся ко дну, а потом уже что-то будет ясно. Вы же видите, какая ситуация везде, не только в футболе.

— Кто на старте выглядит предпочтительнее — «Динамо» или «Шахтер»?

— Пока рано что-то говорить. Динамовцы готовились интенсивнее, их ждала квалификация в Лиге чемпионов. Подготовка «Шахтера» несколько отличалась. Но уже видно, что эти два клуба между собой будут решать судьбу чемпионства — это сто процентов.

— Как вы считаете, динамовцы не допустят повторения сценария прошлого чемпионата, когда «Шахтер» конкретно оторвался?

— Может, нынешний сезон в плане интриги получится поинтереснее. Но все же я в этом сомневаюсь. Класс игроков «Шахтера» все равно выше. Но «Динамо» попробует навязать борьбу за счет правильного настроя, за счет устремленных молодых футболистов, которые хотят занять свое место под солнцем. На это будет интересно посмотреть!

Скажет свое слово и загруженность команд в еврокубках. Те же горняки обыграли «Наполи» в ЛЧ, а через три дня оступились на «Черноморце». Конечно, мне хочется, чтобы до конца чемпионата в битве за первое место сохранялось то напряжение, которое должно быть неизменным атрибутом каждого розыгрыша.

— Хацкевич провел у руля киевлян уже несколько месяцев — а значит, можно подвести первые итоги. Какие выводы напрашиваются у вас? Что в игре «Динамо» сейчас импонирует в первую очередь?

— У киевлян идет перестройка. Ушли заметные футболисты, их место заняли молодые исполнители. Думаю, от игры к игре они должны прибавлять. Мало одолеть, к примеру, «Олимпик» — нужно и в Европе регулярно показывать достойный, сильный футбол.

Сейчас команда добивается результата. Работа Хацкевича — в том числе с молодежью, которую он прекрасно знает, — уже приносит свои плоды. Это хорошо, это радует. Самым главным при новом наставнике я могу назвать то, что «Динамо» не теряет очки с соперниками калибра поменьше. Эти осечки регулярно мешали киевлянам — в том числе и в прошлом сезоне, когда «бело-синие» растеряли там, где вообще не должны были.

— Не считаете ли, что уход Ярмоленко прибавит игрокам «Динамо» новых стимулов и, как следствие, привнесет в игру команды новые краски?

— Конечно! Это станет отличным примером для молодых футболистов, которые видят: при хорошей игре и наличии востребованности они смогут попасть в любой клуб. Не обязательно в дортмундскую «Боруссию» — есть и «Арсенал», и МЮ, и «Ювентус», и «Милан». Ведь футбол стоит на стремлении и старании, каждый игрок мечтает подняться на уровень выше, а затем и в суперкласс. Так что уход Ярмоленко — действительно прекрасный стимул для тех, кто остался.

— Наибольшая трудность при переходе — незнание языка. Когда вы переходили в «Ювентус», это также стало проблемой номер 1?

— Конечно, конечно! Это основной нюанс для всех футболистов, в особенности — для тех, кто едет от нас в Европу. Если испанец переходит в серию «А» или итальянец в примеру, им освоиться гораздо проще, в том числе приноровиться к языку. Нашим труднее.

Знание иностранного крайне важно: ты должен постоянно держать контакт с партнерами и тренерами. Нужно уметь какое-то слово сказать по-немецки или на другом языке, чтоб не сидеть, как Му-Му! (Улыбается.) Когда можешь свободно изъясняться, это уважают все.

— Затертый штамп гласит, что язык футбола универсален. Можно ли надеяться на успех, не зная языка той страны, в которой выступаешь?

— Крайне сложно! Первое, что должны сделать наши футболисты, переходящие в зарубежный чемпионат — выучить простые слова: «право», «лево», «назад», «вперед», «один», «бей», «дай пас» и другие футбольные термины. Эти выражения игрок должен на листке записать крупными буквами и каждый час повторять. Хорошо еще, что наши вратари почти не играют за границей — попробуй руководить игрой партнеров, командовать ими, не зная языка! Полузащитнику или нападающему в этом плане немного легче. Но на базовом уровне знать все необходимо. Хоть немецкий язык довольно сложный — нужно учить!

— Кто вам видится лучшим в составе киевлян этой осенью? Мбокани, Цыганков? Или окрыленный капитанской повязкой Сидорчук, быть может?

— Как раз нравится трио, которое вы назвали. Тот же Мбокани — не очень импульсивный, но он прекрасно делает свою работу: цепляется за мячи, отдает, забивает. Видно, что и Цыганков, и Сидорчук очень стараются на поле, хотят себя проявить. Еще отметил бы уверенную игру Хачериди, который всегда подстрахует, подскажет и поможет. Если эти исполнители сберегут свои лучшие качества — будут настоящими лидерами «Динамо».

— Профессиональный взгляд: к чьей игре за «Динамо» накопились претензии?

— Обычно на этот вопрос отвечается так: мы не знаем, как готовятся футболисты и чего от них требует наставник. А может, это такая тренерская задумка — чтобы игрок не добежал в зону, но при этом перекрыл нескольких соперников (улыбается). Пока в «Динамо» я не вижу таких, кто разочаровывал бы.

— Важной частью вашей биографии стал период в луганской «Заре». Какую оценку можете дать «черно-белым» с учетом неудачного старта в чемпионате Украины и еврокубках?

— Если вспомнить реалии последних лет, клуб хоть и называется «Заря», но в Луганске не играет. Соответственно, все матчи для него — выездные. Появилось много перелетов, пусть они и небольшие — но все равно изматывают и влияют на восстановление. Нивелируется фактор своего поля, нет своих болельщиков. В Луганске на матчи ходило 20-30 тысяч. А сейчас сколько «Заря» собирает в Запорожье? А «Олимпик» в Киеве? У многих там остались родные. Это сложно. И это непременно сказывается.

К тому же у «Зари» в этом году наметился игровой спад. В чемпионате последние два года они отработали хорошо, в Лиге Европе пусть и не везло, но в группе засветились. Сейчас же в силу ряда причин команда выступает хуже. Такое бывает со всеми, даже с великими клубами.

Кстати, вы ж не забудьте, что у «Зари» в этом году праздник — 45-летие завоевания золотых медалей чемпионата СССР-1972!

— Давайте кратко оценим групповые перспективы «Зари», «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках.

— Начнем с «Зари» — ей будет очень тяжело. Киевляне из своей, скажем так, непривлекательной группы выйдут — стоит лишь решить, с первого или со второго места. У «Шахтера» могут возникнуть небольшие проблемы, но — скорее всего, и они пройдут в плей-офф. Конечно, «МанСити» видится в роли лидера их квартета, но «горняки» должны справиться. Надеюсь, весной в еврокубках увидим две украинские команды!

— Удивил ли вас лихой старт дебютантов Премьер-лиги — «Вереса» и «Мариуполя», которые стабильно завоевывают очки и уверенно идут в топ-5 чемпионата?

— Во многом это было ожидаемо. За исключением грандов большинство команд УПЛ имеют примерно равный уровень. Таков наш футбол. Соответственно, повысившиеся в классе коллективы в некоторых аспектах более мотивированны. И «Верес», и «Мариуполь» хотят доказать, что они умеют играть и чего-то стоят — и это у них получается! В особенности у ривнечан — они очень убедительно идут, «Карпатам» забили шесть мячей, Полтаву обыграли.

Самое главное, чтобы новичкам хватило духа до конца чемпионата. Мы помним много примеров того, как валятся клубы, сумевшие резво стартовать. Думаю, судьбой «Верес» и «Мариуполь» будут похожи на «Лестер». Если продержатся весь чемпионат, тогда они молодцы и мастера. Если же начнут валиться, многие скажут: «Ну, значит, мыльный пузырь».

— В будущем туре «Динамо» дома играет как раз с «Вересом». Какой исход этого противостояния ожидаете?

— Киевляне и по статусу, и по подбору игроков посильнее будут. Хотя «Верес» умеет упираться! Ривнечане могут преподнести сюрприз, но вряд ли им это удастся. Динамовцы должны брать свои очки в этой встрече.

К сожалению, я слышал, что матч с «Вересом» пройдет без зрителей — вот что печально! Вы поймите, на «Динамо» и без того немного людей ходит, а тут еще и они на игру не смогут попасть. Считаю, этого не нужно было делать. Накажите деньгами, объявите штраф во всеуслышание — и достаточно. И так почти никого нет на трибунах, а теперь вообще пустой стадион будет — грусть такая!

— Какой счет зафиксирует табло в эту субботу?

— Слишком много мячей забито не будет. «Динамо» выиграет 2:0 или 2:1.

— Испытают ли проблемы «старшие донетчане», играя в Кропивницком против «Зирки»?

— Думаю, да! Самое главное — состояние поля на местном стадионе, которое оставляет желать лучшего. Да и зрители погонят «Зирку» вперед. «Горнякам» может быть тяжело, в особенности — если они примутся вальяжно играть, все время откладывая забитый мяч на потом, как с «Черноморцем». «Шахтеру» нужно провести гол как можно быстрее.

— Не кажется ли вам, что донецкому «Шахтеру» стало откровенно скучно и тесно в чемпионате Украины?

— «Горняки» во внутреннем первенстве прилагают минимальные затраты сил и эмоций для достижения результата. Мы не видим, чтобы кто-то хватался за сердце, корчился от судорог или еле-еле дышал. Такого я ни разу не замечал. Нет, пешком футболисты «Шахтера» не ходят, конечно, но действуют максимум с полуускорениями.

Соперники «оранжево-черных» хоть и мотивированные, но им не хватает мастерства в противостоянии с грандом — за счет этого дон-чане их и обыгрывают. Но когда ты выходишь в Европе — там настрой совершенно иной! В Лиге чемпионов «Шахтер» вынужден гораздо быстрее двигаться и принимать решения, активнее действовать как в атакующей фазе, так и в защитной.

— Будущий тур УПЛ подарит еще один матч с очень привлекательной вывеской: в воскресенье «Заря» отправится в гости к «Ворскле». Чья команда окажется сильнее — Сачко или Вернидуба?

— Ворскляне хорошо играют дома, выглядят таким крепким орешком! Да и «Заря» непременно даст бой. Скорее всего, полтавчане добьются победы, но в этой паре может случиться все. Кто первый забьет — тот и выиграет. Жду 1:0 или 0:1.

— И напоследок — как вы восприняли свежую новость о вхождении Андрея Воронина в тренерский штаб сборной Украины?

— Вот он будет заниматься отслеживанием украинских игроков, выступающих за рубежом. А я себе задаю вопрос: что тогда будут делать помощники Шевченко? Обычно как раз ассистенты тренера ездят в командировки, просматривают кандидатов. Где были раньше такие мысли у наставника, формировавшего костяк? За две игры до конца отбора берут человека. Меня это удивляет. Но — им там, в «семье», наверное, виднее!..

Роман КЛИМЕНКО