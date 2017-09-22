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Ивица ОЛИЧ: «Я боюсь игры против Украины»

Экс-форвард сборной Хорватии без оптимизма ждет ближайших матчей отбора на ЧМ-2018

  • 22.09.2017 14:31
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Getty Images. Ивица Олич
© Getty Images. Ивица Олич

Бывший нападающий сборной Хорватии по футболу Ивица Олич в интервью Sportske Novosti поделился мнением о матче отбора на ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии.

— Ивица, у сборной Хорватии впереди два решающих поединка в отборе ЧМ-2018…
— Не знаю, должен ли я говорить то, что скажу… У меня нет оптимизма по поводу игры против Финляндии и, особенно, против Украины!

— Почему?
— Репрезентация в кризисе! И не нужно прятать этот очевидный факт, образно говоря, под ковер! Не стоит говорить, что нам не повезло в Исландии, в Турции… Это — кризис.

— Какие пути срочного выхода?
— Сначала мы должны признать наличие кризиса. Раз. У нас осталось два матча. Два. Решающий, видимо, состоится в Киеве. Три. От этого нужно отталкиваться. Я никогда не слыл паникером, но на основании того, что я видел в Исландии и Турции, должен сказать: я действительно боюсь игры против Украины. Я говорю только о том, что видел. Да, у Хорватии в группе пока все под контролем. Пока…

— Хорошо. Что вас больше всего беспокоит?
— Мне опять придется сказать то, что многим не понравится… У нас отличные футболисты, но у нас нет игры. Тренеры должны это исправить. Понимаю, что звучит намного легче, чем делается. Но у них есть работа! Наши соперники постепенно двигаются вперед, а мы топчемся на месте.

Источник — zbirna.com

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