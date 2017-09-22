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Вадим ЕВТУШЕНКО: «Лига наций поможет сборной найти спарринг-парнеров»

Специалист поделился мнением о новом турнире УЕФА

  • 22.09.2017 14:17
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ФК Динамо Киев. Вадим Евтушенко
© ФК Динамо Киев. Вадим Евтушенко

Вадим Евтушенко поделился мнением о новом турнире УЕФА Лига наций, который стартует в следующем году.

«С одной стороны, это хорошая идея, – говорит эксперт Вадим Евтушенко. – Мы ведь знаем, что для нас часто проблематично найти хорошего спарринг партнера для сборной. А так мы попадем, скорее всего, во второй дивизион, где будут может сыграть с Голландией, Швецией, Чехией, Уэльсом... С другой стороны, кому будут интересны баталии Гибралтара и Сан-Марино в дивизионе D? Возникает также вопрос, как вместить турнир в и так напряженный график, но тут, наверное, в УЕФА все распланировали. Правда, все равно увеличивается нагрузка для футболистов, это ведь уже не контрольные матчи, перед командами будут стоять конкретные задачи по повышению в классе. Да и у тренеров остается меньше места для маневра, чтобы наигрывать составы. И если брать лигу А, то там и так все сборные могут добыть через отбор путевки на Евро. Тогда место на ЧЕ отдадут кому-то из лиги В, это выглядит не совсем логично».

Источник — Вести

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