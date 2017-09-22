Реал подпишет новые контракты со спонсорами, утроив свои доходы

«Реал Мадрид» и авиакомпания Fly Emirates продлят спонсорское соглашение на пять лет. Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро в год. Два из условий нового контракта включают установку четырех светодиодных рекламных баннеров у ворот стадиона «Сантьяго Бернабеу», а также расположение эмблемы компании на тренировочной форме команды.

Новое соглашение на общую сумму 280 миллионов евро станет самой прибыльной спонсорской сделкой за всю историю мирового футбола, затмевая собой договор на сумму в 55 миллионов долларов между «Барселоной» и японской компанией Rakuten и сделку на 62 миллиона евро в год между «Манчестер Юнайтед» и американским брендом Chevrolet, подписанную до 2021 года.

Достигнув договоренности по спонсорству с Emirates, королевский клуб обсудит новые условия и с другим главным спонсором – компанией Adidas. Сообщается, что «Реал» подпишет новый контракт стоимостью около 100 миллионов долларов. Несколько месяцев назад Football Leaks сообщал, что Adidas предложил «Мадриду» соглашение на сумму 70 миллионов евро плюс дополнительные 30 миллионов для продвижения продаж своей продукции.

Если оба контракт будут подписаны, «Реал» утроит свои доходы (по сравнению с действующими контрактами) и обойдет своих ближайших конкурентов по этому показателю – «Барселону» и МЮ.