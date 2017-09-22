Роман МОНАРЕВ: «Матч Шахтера против Наполи для нас не показателен»

Главный тренер кропивницкой «Зирки» Роман Монарев поделился ожиданиями от противостояния с донецким «Шахтером».

— Сколько матчей горняков просмотрели, готовясь к противостоянию?

— С ребятами разобрали две игры, хотя я лично видел все поединки Шахтера в нынешнем сезоне, поэтому секретов никаких нет. Другое дело, если бы обыграть «оранжево-черных» было легко, то любой бы так и делал. Класс исполнителей нашего будущего соперника очень высок и любая, даже маленькая оплошность, может привести к плачевному результату.

— При разборе действий команды Паулу Фонсеки, самым показательным был их матч с «Наполи»?

— В игре с итальянцами «Шахтер» продемонстрировал высший пилотаж. В чемпионате же мне очень понравилось, как против чемпиона действовала Заря, а также «Черноморец» в первой 45-минутке.

Мы ведь исходим из своих возможностей. Нужно понимать, какие исполнители играют в «Наполи». Тем более что в том поединке события разворачивались немного по-другому. Это не совсем та информация, которая может нам помочь.

— Готовите «горнякам» тактические сюрпризы?

— Подобные моменты мы стараемся организовывать перед каждым матчем. Но здесь важно не только то, как «Зирка» будет обороняться, но и то, как она выходить из обороны. Рассказываем, показываем ребятам… Другое дело, что недельный тренировочный цикл был разбит кубковой игрой, соответственно, и времени для подготовки к противостоянию с «Шахтером» была мало, но имеем то, что имеем.

— Если посмотреть на турнирную таблицу, то первая шестерка от «Зирки» пока убегает или это дело поправимое?

— Впереди еще много игр, анализировать турнирную таблицу. «Зирка» будет пытаться набирать очки. А уже после первого этапа будем оценивать нашу селекцию, результаты, цели исходя из того, на каком месте мы окажемся…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК