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Зозуля вошел в символическую сборную 5-го тура Сегунды

Украинский форвард стал единственным представителем своей команды в списке лучших футболистов

  • 22.09.2017 13:29
  • 746 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Роман Зозуля (справа)
© Getty Images. Роман Зозуля (справа)

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля вошел в символическую сборную 5-го тура Сегунды.

В матче против «Химнастика» Зозуля забил первый мяч за последние 16 месяцев, но его команда проиграла со счетом 1:3. Не удивительно, что украинец стал единственным представителем своей команды в списке из 11-ти игроков.

Источник — Marca

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Комментарии
    lg
    online
      lg, 22.09.2017 13:42
    +5
    Удачи Роману. И вернутся на прежний уровень
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