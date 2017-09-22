Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля вошел в символическую сборную 5-го тура Сегунды.
В матче против «Химнастика» Зозуля забил первый мяч за последние 16 месяцев, но его команда проиграла со счетом 1:3. Не удивительно, что украинец стал единственным представителем своей команды в списке из 11-ти игроков.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.