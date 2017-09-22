СЕВІДОВ: «Причина звільнення – різні погляди із керівництвом»

Тепер вже екс-наставник «Маріуполя» Олександр Севідов розповів про причини свого рішення покинути приазовців:



«Із сьогоднішнього дня я не працюю в «Маріуполі». Вчора попрощався з командою. Зі мною йде весь тренерський штаб. Причина такого рішення – різні погляди на стратегічний розвиток клубу з новим керівництвом. Більш детально зараз не буду описувати цю ситуацію.



Хочу подякувати вболівальникам та футболістам за спільну роботу та підтримку. Мені приємно, що «Маріуполь», якщо врахувати 3 очки за матч із «Динамо», зараз на третьому місці в чемпіонаті.



Я залишаю команду, яка тепер готова перемагати і за це мені не соромно. Більше не даватиму коментарів найближчим часом і хочу побути з родиною», – сказав Севідов.