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СЕВІДОВ: «Причина звільнення – різні погляди із керівництвом»

Колишній наставник «Маріуполя» – про рішення покинути тренерський штаб приазовців

  • 22.09.2017 13:16
  • 1902 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Мариуполь. Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Александр Севидов

Тепер вже екс-наставник «Маріуполя» Олександр Севідов розповів про причини свого рішення покинути приазовців:

«Із сьогоднішнього дня я не працюю в «Маріуполі». Вчора попрощався з командою. Зі мною йде весь тренерський штаб. Причина такого рішення – різні погляди на стратегічний розвиток клубу з новим керівництвом. Більш детально зараз не буду описувати цю ситуацію.

Хочу подякувати вболівальникам та футболістам за спільну роботу та підтримку. Мені приємно, що «Маріуполь», якщо врахувати 3 очки за матч із «Динамо», зараз на третьому місці в чемпіонаті.

Я залишаю команду, яка тепер готова перемагати і за це мені не соромно. Більше не даватиму коментарів найближчим часом і хочу побути з родиною», – сказав Севідов.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    andprofi
    online
      andprofi, 22.09.2017 13:21
    +1
    "Причина такого рішення – різні погляди на стратегічний розвиток клубу з новим керівництвом"
    ясно понятно, ну кто бы сомневался
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    ika ika
      ika ika, 22.09.2017 13:21
    +4
    Не той подарунок рижому подарував
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    VAD
    online
    VAD, 22.09.2017 13:22
    +3
    Новое руководство то из донецка, бывший директор бамбас арены
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    KostAlex1980
    online
      KostAlex1980, 22.09.2017 13:38
    0
    Мариуполь на 3-м месте, а тренер уходит. Прикольненько!
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    taras0506
      taras0506, 22.09.2017 13:40
    0
    В Карпати його
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    naboo
      naboo, 22.09.2017 13:43
    +2
    Я так понимаю, он просил не делать из команды фарм-клуб арендованного из Шахты молодняка. После продажи завода Ахметову команда потеряла свое лицо. Жаль, что так.
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    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 22.09.2017 13:43
    +1
    Ніхто не розраховував що Маріуполь так злетить, ну кому це потрібно... Єврокубки дома не світять, а може і очки відібрати в Шахтаря, Зорі, та іших
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 22.09.2017 13:50
    +1
    Мне вот интересно,этот "специалист" уже который сезон не дорабатывает до конца.Что в Ужгороде,что в Карпатах,теперь в Мариуполе.И везде его не понимают!!!
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 22.09.2017 13:57
    +1
    Севидов не захотел мотаться после нового года по всей Украине в поисках нового стадиона для фарм-клубца копанки )))
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