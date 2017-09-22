СЕВІДОВ: «Причина звільнення – різні погляди із керівництвом»

Тепер вже екс-наставник «Маріуполя» Олександр Севідов розповів про причини свого рішення покинути приазовців:
«Із сьогоднішнього дня я не працюю в «Маріуполі». Вчора попрощався з командою. Зі мною йде весь тренерський штаб. Причина такого рішення – різні погляди на стратегічний розвиток клубу з новим керівництвом. Більш детально зараз не буду описувати цю ситуацію.
Хочу подякувати вболівальникам та футболістам за спільну роботу та підтримку. Мені приємно, що «Маріуполь», якщо врахувати 3 очки за матч із «Динамо», зараз на третьому місці в чемпіонаті.
Я залишаю команду, яка тепер готова перемагати і за це мені не соромно. Більше не даватиму коментарів найближчим часом і хочу побути з родиною», – сказав Севідов.
Источник — #FootballHub
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ясно понятно, ну кто бы сомневался
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