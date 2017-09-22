Шахтер начал онлайн-продажу билетов на матч с Манчестер Сити

6 декабря в Харькове пройдет заключительный матч этого сезона – «Шахтер» сыграет в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Горняки уже запустили продажу билетов на матч против одной из самых сильных команд Европы в кассах ОСК «Металлист» и онлайн – об этом сообщает официальная страница «горняков» в Facebook.

Это будет всего лишь третий матч Лиги чемпионов, которые харьковчане смогут посмотреть вживую. «Манчестер Сити» является главным претендентом на победу в группе и одним из ключевых кандидатов на победу в Лиге чемпионов.