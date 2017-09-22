Фанаты Наполи требуют переигровки матча с Шахтером

Фанаты «Наполи» потребовали признать результат выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:2) недействительным из-за участия в нем капитана донецкой команды Дарио Срны. Такое требование итальянских болельщиков связано со слухами, которые появились вокруг хорватского игрока.

Накануне сообщалось, что одна из допинг-проб Срны, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.

Однако при этом итальянские СМИ отмечают, что в футболе команда не несет коллективную ответственность за попавшегося на допинге игрока, если даже информация подтвердится.