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Фанаты Наполи требуют переигровки матча с Шахтером

Неаполитанцы просят признать результат поединка недействительным, из-за участия в нем Дарио Срны

  • 22.09.2017 12:59
  • 3401 просмотров
  • 15 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Фанаты «Наполи» потребовали признать результат выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:2) недействительным из-за участия в нем капитана донецкой команды Дарио Срны. Такое требование итальянских болельщиков связано со слухами, которые появились вокруг хорватского игрока.

Накануне сообщалось, что одна из допинг-проб Срны, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.

Однако при этом итальянские СМИ отмечают, что в футболе команда не несет коллективную ответственность за попавшегося на допинге игрока, если даже информация подтвердится.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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Комментарии
    tsvik12
    tsvik12, 22.09.2017 13:05
    +5
    Кажучи коректно - хрен їм на рило!
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    Сергей Харченко
      Сергей Харченко, 22.09.2017 13:14
    +4
    ага, и вообще переиграть все матчи шахтера с апреля месяца, странно что они вообще не захотели технические 3-0 на шару
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    Sauron
      Sauron, 22.09.2017 13:15
    +1
    Если слухи подтвердятся, то за последние годы это уже 4-й случай ПОЙМАННОГО на допинге игрока Шахтера после Гая, Рыбки и Фреда.
    Я бы за такое опустил их во 2-ю лигу и лишил титулов за последние 5 сезонов, хотя жаль УПЛ потеряет в качестве...
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    pul2006
    online
      pul2006, 22.09.2017 13:17
    +1
    Сильно видать фанатам Наполи ОМОН на матче в Харькове по голове дубинками настучал, вот и несут бред всякий...
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    jekаfunny
      jekаfunny, 22.09.2017 13:20
    +1
    Та не макаронникам такого фарта не обломится ... Что не отменяет того факта что Хорватская Кортни Лав должна быть наказана
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    pul2006
    online
      pul2006, 22.09.2017 13:26
    0
    Sauron, 22.09.2017 13:15
    Если слухи подтвердятся, то за последние годы это уже 4-й случай ПОЙМАННОГО на допинге игрока Шахтера после Гая, Рыбки и Фреда.
    Я бы за такое опустил их во 2-ю лигу и лишил титулов за последние 5 сезонов, хотя жаль УПЛ потеряет в качестве...
    А почему только во 2-ю? Почему не построить в шеренгу и каждому 5-му голову отрубить?
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    sunny.kh.ua
      sunny.kh.ua, 22.09.2017 13:30
    +3
    с Фредом такая же была история... срна будет дальше играть пока не появится официальное постановления соответствующих органов уефа.
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    Sauron
      Sauron, 22.09.2017 13:31
    +1
    pul2006, 22.09.2017 13:26

    А почему только во 2-ю?
    Потому что клубам, которые борятся такими методами - не место в чемпионате.
    ЗЫ
    Я бы их опустил в 10-ю лигу, в Украине 2-я лига - низшая
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 22.09.2017 13:32
    0
    Чотирьох спіймали. А скількох НЕ! спіймали? Ось так добувають титули. І кукарікують про "лучшіе", "лучшіе" традиції - допінг!!!!
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    Miaso
      Miaso, 22.09.2017 13:41
    0
    гриба отсосиновика не хотят?
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    pul2006
    online
      pul2006, 22.09.2017 13:44
    -1
    Sauron, 22.09.2017 13:31
    pul2006, 22.09.2017 13:26
    А почему только во 2-ю?

    Потому что клубам, которые борятся такими методами - не место в чемпионате.ЗЫЯ бы их опустил в 10-ю лигу, в Украине 2-я лига - низшая
    Днепр с Металлистом во 2-й, кому то легче стало?
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    Алекс Морган
      Алекс Морган, 22.09.2017 13:47
    +1
    Наполи сначала от Днепра отхватили, теперь от Шахты и не выйдут из групп ЛЧ до скончания веков!!!!! У наших клубов была отвратительная статистика по матчам с итальянцами, пока не появились девченки из Ромы и Неаполя))))
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    Алекс Морган
      Алекс Морган, 22.09.2017 13:49
    +2
    И вообще требуем отмены всех матчей Наполи, так как Марадонна был кокаинщиком и героинщиком!!!!
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 22.09.2017 13:58
    -1
    Требовать они будут дома у жены! А вот авторам распространения слухов о положительной допинг-пробе Срны советую наконец то определиться - положительная допинг проба была весной этого или прошлого года?Кстати ВАДА никогда так долго не молчит,а объявляет о подозрениях,о том что проба А дала положительный результат и потом ждут результата пробы В.А тут скоро полтора года пройдет и только слухи.Просто это стало кому то очень выгодно!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.09.2017 14:04
    0
    І я за. Хай лісом гуляють. Бач які, переігровку їм давай.
    Шахта виграла і з кінцями. Тоді грати треба було.
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