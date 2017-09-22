Фанаты Наполи требуют переигровки матча с Шахтером

Фанаты «Наполи» потребовали признать результат выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:2) недействительным из-за участия в нем капитана донецкой команды Дарио Срны. Такое требование итальянских болельщиков связано со слухами, которые появились вокруг хорватского игрока.
Накануне сообщалось, что одна из допинг-проб Срны, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.
Однако при этом итальянские СМИ отмечают, что в футболе команда не несет коллективную ответственность за попавшегося на допинге игрока, если даже информация подтвердится.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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Я бы за такое опустил их во 2-ю лигу и лишил титулов за последние 5 сезонов, хотя жаль УПЛ потеряет в качестве...
Я бы за такое опустил их во 2-ю лигу и лишил титулов за последние 5 сезонов, хотя жаль УПЛ потеряет в качестве...
А почему только во 2-ю?
ЗЫ
Я бы их опустил в 10-ю лигу, в Украине 2-я лига - низшая
А почему только во 2-ю?
Потому что клубам, которые борятся такими методами - не место в чемпионате.ЗЫЯ бы их опустил в 10-ю лигу, в Украине 2-я лига - низшая
Шахта виграла і з кінцями. Тоді грати треба було.
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