Севидов ушел из Мариуполя, новым тренером команды стал Бабич

Александр Севидов и весь тренерский штаб «Мариуполя» ушел в отставку. Команду возглавит экс-тренер «Черноморца» Александр Бабич.
Напомним, Севидов принял «Мариуполь» в июне 2016 года и вывел команду в высший дивизион. После 9 туров УПЛ приазовцы идут в лидирующей группе команд.
Ранее сообщалось, что Александр Бабич возглавил одесскую «Жемчужину».
Источник — #FootballHub
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Александр СЕВИДОВ: "Не нашли с руководством "Мариуполя" взаимопонимание в некоторых вопросах"
Це точно.
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