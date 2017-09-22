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Севидов ушел из Мариуполя, новым тренером команды стал Бабич

На тренерском мостике приазовцев произошло неожиданное изменение

  • 22.09.2017 12:46
  • 5529 просмотров
  • 31 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Александр Севидо
© ФК Шахтер Донецк. Александр Севидо

Александр Севидов и весь тренерский штаб «Мариуполя» ушел в отставку. Команду возглавит экс-тренер «Черноморца» Александр Бабич.

Напомним, Севидов принял «Мариуполь» в июне 2016 года и вывел команду в высший дивизион. После 9 туров УПЛ приазовцы идут в лидирующей группе команд.

Ранее сообщалось, что Александр Бабич возглавил одесскую «Жемчужину».

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Sashok Sashok
      Sashok Sashok, 22.09.2017 13:12
    +2
    НЕДОЛИЗАВ ????
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    max200900000
      max200900000, 22.09.2017 13:12
    -9
    У верес севидов идет, ето факт
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    VAD
    online
    VAD, 22.09.2017 13:14
    +5
    Sashok Sashok, 22.09.2017 13:12
    НЕДОЛИЗАВ ????
    судя по всему да, рулят там щас всем донецкие, местных засунули давно подальше:
    Александр СЕВИДОВ: "Не нашли с руководством "Мариуполя" взаимопонимание в некоторых вопросах"
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    alekos59
    online
      alekos59, 22.09.2017 13:19
    +1
    ворону в жемчужину !!!
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    sk1llz
      sk1llz, 22.09.2017 13:24
    +2
    Бабич только только прошел стажировку в помойке, видимо получил методичку как с кем играть, и тут сразу назначение
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 22.09.2017 13:25
    +2
    Мариуполь в первую лигу собрался с этим физруком?
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    zhevaua
      zhevaua, 22.09.2017 13:36
    +1
    Без работы точно не останется!
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    taras0506
      taras0506, 22.09.2017 13:43
    +1
    В Карпати давай
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    acfred
    online
    acfred, 22.09.2017 13:59
    0
    что это? он же сам команду собрал ? что за бред?
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.09.2017 13:59
    0
    Шо за брєд????
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.09.2017 14:01
    +2
    Рука суркіса. Бабич зіл'є команду в другу шістку, шоб дк з ними не грали.
    Це точно.
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