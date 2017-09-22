Авраам КАМПОМАР: «Клубы из Англии быстро положат на Ярмоленко глаз»

Эксперт ТК Футбол Авраам Кампомар прокомментировал первые матчи Андрея Ярмоленко в «Боруссии» и рассказал о перспективах игрока.



- Авраам, какие у тебя впечатления от выступления Ярмоленко в первых матчах в «Боруссии» и, в частности, во вчерашнем поединке против «Гамбурга»?

- Впечатления действительно очень неплохие, поэтому мы увидели сразу, что он чувствует себя очень уверенно на поле и в плане сыгранности со своими партнерами. Во-первых, очень хотелось бы отметить его игру с Обамеянгом, особенно – в матче с «Гамбургом». Они друг друга понимают. Андрей заполняет те места, которые оставляет Обамеянг. Они понимают друг друга даже не глядя. Ярмоленко отвечает на все движения, которые делает Обамеянг - Андрей мгновенно заполняет зону или играет по флангу, как это он делает большую часть времени.



- Ярмоленко уже 27 лет. Может ли он еще выйти на какой-то новый уровень в «Боруссии», в Бундеслиге, возможно ли это?

- Здесь дело не только в возрасте. Мы знаем, что Андрей перешел на уровень действительно более сильного чемпионата, чем украинский. Он будет играть уже не только на победу в чемпионате - теперь будет и задача в Европе дойти так далеко, как только возможно. У него будет время, чтобы меняться, расти как футболисту. Особенно это касается принятия решений, движений без мяча. Мне кажется, в этом компоненте Андрей мог бы немного вырасти, показать, что он это может, потому что физически это очень мощный футболист, а в «Динамо» он почти всегда получал мяч в ногу, не было много движения без мяча, не было открываний перед воротами. Мне кажется, «Боруссии» это очень нужно, и он в этом будет расти. Конечно, его взаимосвязь с Обамеянгом уже как-то толкает Андрея к тому, чтобы вырасти в этом компоненте как футболисту. В этом компоненте он еще точно может прибавить.



- Если брать перспективы Ярмоленко в целом в Германии, который твой прогноз?

- Как по мне, он может стать очень мощным игроком, основным в Дортмунде и каждый сезон бороться за Лигу чемпионов - за то, чтобы выступать там и быть мощным игроком. Другое дело, как оно действительно будет. Мы знаем одно: если он правда проведет неплохой сезон - а пока начало выглядит очень перспективным - то понятно, что произойдет дальше. Мы знаем, что «Боруссия» умеет продавать, а клубы из Англии быстро положат на него глаз, несмотря на то, что ему 28. В этом году, если я не ошибаюсь, «Вест Хэм» купил у «Сток Сити» Арнаутовича за 35 миллионов, а тот тоже 1989 года, как и Андрей. Поэтому и Ярмоленко есть, куда расти. Правда, одно дело, придет за ним середняк из Англии или все же большой клуб.



Андрей спокойно может себе играть в Дортмунде года три-четыре и чувствовать себя очень уверенно, на очень высоком уровне. На сегодняшний день это уровень борьбы за чемпионство (сейчас они первые) и за выход из группы Лиги чемпионов, а там уже - как пойдет.