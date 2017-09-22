Спортдир Локерена: «Шахтер запросил большие деньги за Болбата»

Спортивный директор «Локерена» Вилли Рейндерс рассказал, почему не удалось сохранить украинца Сергея Болбата в своем составе.
«Мы не можем позволить себе покупку дорогих игроков, поэтому иногда арендуем футболистов. Правда, с последней арендой у нас связан негативный опыт. Мы хотели выкупить Сергея Болбата, но донецкий «Шахтер» поставил слишком высокую цену.
В дальнейшем будем отказываться от практики арендованных игроков, так как это нестабильно», - приводит слова Рейндерса voetbalnieuws.be.
Болбат провел в «Локерене» два сезона, сыграл 43 матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.