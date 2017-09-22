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Спортдир Локерена: «Шахтер запросил большие деньги за Болбата»

Бельгийский клуб хотел выкупить украинца

  • 22.09.2017 11:53
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ФК Локерен
© ФК Локерен

Спортивный директор «Локерена» Вилли Рейндерс рассказал, почему не удалось сохранить украинца Сергея Болбата в своем составе.

«Мы не можем позволить себе покупку дорогих игроков, поэтому иногда арендуем футболистов. Правда, с последней арендой у нас связан негативный опыт. Мы хотели выкупить Сергея Болбата, но донецкий «Шахтер» поставил слишком высокую цену.

В дальнейшем будем отказываться от практики арендованных игроков, так как это нестабильно», - приводит слова Рейндерса voetbalnieuws.be.

Болбат провел в «Локерене» два сезона, сыграл 43 матча.

Источник — Sport.ua

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