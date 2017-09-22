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Олег ДУЛУБ: «До сих пор не понимаю, как Гутор оказался в моей команде»

Наставник «моряков» – о кадровых решениях в новом клубе

  • 22.09.2017 11:58
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ФК Черноморец. Олег Дулуб
© ФК Черноморец. Олег Дулуб

Новый главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о кадровой политике клуба.

- При переговорах с руководством «моряков» вы, по своим же словам, выставили «встречные даже не условия, а… просьбы». Не раскрывая всех закулисных секретов, можете широкими мазками обрисовать, о чем примерно шла речь?
- Мы просто поговорили, мне обрисовали ситуацию. Я попросил пару дней на раздумья, потому что принять решение вот так сразу не мог. Еще свеж был опыт «Карпат», где команду приходилось вытаскивать из болота. Понимаете, когда ты приходишь в клуб, смотришь в таблицу, а у него ноль очков, то потом переживаешь фантастические ощущения, потому что у твоей команды нет ни одного проходного матча.

Что касается моих просьб, то, собрав информацию, я спросил: могу ли влиять на кадровую политику? Мне ответили, что я имею полное право предложить футболиста, которого считаю нужным, и после коллегиального обсуждения по кандидатуре будет принято решение. Что же касается торгов о своих личных условиях, то их я никогда не вел.

- В Одессе есть популярное выражение «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Но «Черноморец» в последние годы не так богат, чтобы вообще кого-то покупать. Как удалось залатать несколько явных пробоин?
- И Гутор, и наши французы появились в команде по воле счастливого случая. Я возглавил команду после закрытия трансферного окна - и тут же разослал знакомым агентам пожелания относительно потенциальных новичков. То, что мне предложили, не порадовало. Само собой, это были свободные агенты: я посмотрел их статистику и понял, что они пребывают не в тех кондициях. А без игрового тонуса далеко не уедешь. Но потом случилось невероятное…

- Вы сами сказали, что подписание «на флажке» такого игрока как Гутор - это реальное чудо. Каким образом, оно оказалось возможным?
- Есть хорошая фраза: «Случай - это псевдоним Бога». С помощью таких вот чудес Господь проявляет себя тогда, когда не хочет, чтобы люди узнали о его присутствии рядом. Если совсем откровенно, то до сих пор не понимаю, как такой квалифицированный вратарь, имеющий опыт выступлений в российской Премьер-лиге и своей сборной, оказался в моей команде.

- На каком языке общаетесь с легионерами?
- Вообще-то в институте учил французский. И даже переводил кое-что - правда, со словарем. А потом в отсутствии практики почти все забыл. Но жизнь заставила выучить английский. Он и спасает, потому что кроме «инглиша» из иностранных для вас языков в совершенстве владею только… белорусским. (Смеется).

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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