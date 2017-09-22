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ДОННАРУММА: «Никогда не перейду в Интер, мой дом – Милан»

Молодой вратарь не собирается менять клубную прописку

  • 22.09.2017 11:40
  • 211 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
© Getty Images. Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

18-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма исключил возможный переход в стан соперников «россо-нери».

«Я остался, потому что «Милан» – это мой дом, и я решил, что нужно остаться здесь. Перейти в «Интер»? Этого никогда не будет! Что касается разговоров про «Ювентус», у меня контракт с «Миланом», который действует еще четыре года», – сказал Доннарумма .

Напомним, Джанлуиджи и его агент Мино Райола долго тянули с подписанием нового контракта с «Миланом», но все же пошли на этот шаг.

Источник — Football-italia

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 22.09.2017 12:14
    +1
    п.с интер тоже из Милана! Так что даже дом менять не придется
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