ДОННАРУММА: «Никогда не перейду в Интер, мой дом – Милан»

18-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма исключил возможный переход в стан соперников «россо-нери».
«Я остался, потому что «Милан» – это мой дом, и я решил, что нужно остаться здесь. Перейти в «Интер»? Этого никогда не будет! Что касается разговоров про «Ювентус», у меня контракт с «Миланом», который действует еще четыре года», – сказал Доннарумма .
Напомним, Джанлуиджи и его агент Мино Райола долго тянули с подписанием нового контракта с «Миланом», но все же пошли на этот шаг.
Источник — Football-italia
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