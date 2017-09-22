Украина вышла в финал паралимпийского ЧМ, обыграв Россию

Украинские паралимпийцы вышли в финал чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.
В полуфинале наша команда обыграла сборную России. Стоит отметить, что украинцы вели в матче 2:0, но россияне смогли сравнять счет. В серии пенальти Константин Семашко потянул два удара игроков сборной России и принес победу украинским паралимпийцам.
В финале Украина сыграет с Ираном. Поединок состоится 23 сентября, начало трансляции в 23:00 по Киеву.
Источник — Facebook.com
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