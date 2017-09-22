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Украина вышла в финал паралимпийского ЧМ, обыграв Россию

Украинские спортсмены одолели своих соперников в серии пенальти

  • 22.09.2017 11:25
  • 1024 просмотров
  • 3 комментария
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Украина вышла в финал паралимпийского ЧМ, обыграв Россию

Украинские паралимпийцы вышли в финал чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.

В полуфинале наша команда обыграла сборную России. Стоит отметить, что украинцы вели в матче 2:0, но россияне смогли сравнять счет. В серии пенальти Константин Семашко потянул два удара игроков сборной России и принес победу украинским паралимпийцам.

В финале Украина сыграет с Ираном. Поединок состоится 23 сентября, начало трансляции в 23:00 по Киеву.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    AlexDSan
      AlexDSan, 22.09.2017 12:00
    +6
    Молодці!!! А через те, що обіграли москалів - вдвічі більші молодці!!!
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    Tyigena
    Tyigena, 22.09.2017 12:04
    +4
    МОЛОДЦЫ! еще один скальп с винторогих!
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    Aval
    online
      Aval, 22.09.2017 12:32
    0
    Дякую хлопців, аж на душі приємно,що московію "вибили".!!!
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