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Федецкий, Фред и еще 5 не сыграют на выходных из-за дисквалификации

Семь человек пропустят предстоящий тур

  • 22.09.2017 11:12
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ФК Динамо. Богдан Михайличенко
© ФК Динамо. Богдан Михайличенко

Семь человек пропустят предстоящий тур чемпионата Украины по футболу из-за дисквалификации. Среди дисквалифицированных Артем Федецкий, Фред и другие.

Фред - «Шахтер»;
Александр Андриевский - «Заря»;
Максим Драченко - «Зирка»;
Богдан Михайличенко - «Сталь»;
Антон Кравченко - «Олимпик»;
Сергей Рудыка - «Мариуполь»;
Артем Федецкий - «Карпаты».

Источник — Sport.ua

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