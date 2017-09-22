Федецкий, Фред и еще 5 не сыграют на выходных из-за дисквалификации

Семь человек пропустят предстоящий тур чемпионата Украины по футболу из-за дисквалификации. Среди дисквалифицированных Артем Федецкий, Фред и другие.
Фред - «Шахтер»;
Александр Андриевский - «Заря»;
Максим Драченко - «Зирка»;
Богдан Михайличенко - «Сталь»;
Антон Кравченко - «Олимпик»;
Сергей Рудыка - «Мариуполь»;
Артем Федецкий - «Карпаты».
Источник — Sport.ua
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