Расписание матчей 13-го тура Первой лиги

Определены время и даты начала матчей 13-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.
Воскресенье 24.09.17
15:00 Черкасский Днепр - Жемчужина
15:00 Нефтяник-Укрнефть - Авангард
15:00 Сумы - Балканы
15:00 Кремень - Десна
17:00 Николаев - Рух
18:00 Ингулец - Полтава
Понедельник 25.09.17
16:00 Арсенал-Киев - Колос
16:00 Гелиос - Волынь
19:00 Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт
Источник — ПФЛ
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