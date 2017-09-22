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Расписание матчей 13-го тура Первой лиги

Все матчи тура будут сыграны за два дня

  • 22.09.2017 10:46
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Расписание матчей 13-го тура Первой лиги

Определены время и даты начала матчей 13-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Воскресенье 24.09.17
15:00 Черкасский Днепр - Жемчужина
15:00 Нефтяник-Укрнефть - Авангард
15:00 Сумы - Балканы
15:00 Кремень - Десна
17:00 Николаев - Рух
18:00 Ингулец - Полтава

Понедельник 25.09.17
16:00 Арсенал-Киев - Колос
16:00 Гелиос - Волынь
19:00 Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт

Источник — ПФЛ

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