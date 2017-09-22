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Джеррарда, Лэмпарда и других введут в зал славы музея футбола

Торжественная церемония пройдет в Манчестере

  • 22.09.2017 10:45
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Getty Images
© Getty Images

Стивена Джеррарда внесут в зал славы национального музея футбола.

Бывший капитан Ливерпуля, сыгравший 710 матчей и забивший 186 голов за свою семнадцатилетнюю карьеру в стане "Красных", будет присутствовать на торжественной церемонии в Манчестере.

Джеррард, который сейчас тренирует команду U-18, является одним из девяти футболистов, которые будет введены в зал славы в этом году. Туда также войдут Фрэнк Лэмпард, Билли Бондс, Боб Уилсон и покойный Гари Спид.

Келли Смит, рекордсменка по забитым голам за женскую сборную Англию, и Рейчел Янки, также из женской сборной Англии, вместе с паралимпийцем Алистером Патрик-Хеселтоном и Чарли Робертсоном в качестве исторического игрока будут тоже представлены в зале славы.

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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