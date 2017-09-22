Джеррарда, Лэмпарда и других введут в зал славы музея футбола

Стивена Джеррарда внесут в зал славы национального музея футбола.
Бывший капитан Ливерпуля, сыгравший 710 матчей и забивший 186 голов за свою семнадцатилетнюю карьеру в стане "Красных", будет присутствовать на торжественной церемонии в Манчестере.
Джеррард, который сейчас тренирует команду U-18, является одним из девяти футболистов, которые будет введены в зал славы в этом году. Туда также войдут Фрэнк Лэмпард, Билли Бондс, Боб Уилсон и покойный Гари Спид.
Келли Смит, рекордсменка по забитым голам за женскую сборную Англию, и Рейчел Янки, также из женской сборной Англии, вместе с паралимпийцем Алистером Патрик-Хеселтоном и Чарли Робертсоном в качестве исторического игрока будут тоже представлены в зале славы.
Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль
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