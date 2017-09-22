Полузащитник Челси Бакайоко угодил в аварию

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко угодил в небольшую автомобильную аварию по пути с тренировочной базы клуба домой.Как сообщает Sky Sports, 23-летний игрок сборной Франции избежал каких-либо серьезных травм. По всей видимости, авария не скажется на готовности Бакайоко к матчу Премьер-Лиги против «Стоука» в субботу.

Лишь накануне Тьемуэ сыграл все 90 минут в победном для «синих» матче 3-го раунда Кубка Лиги против «Ноттингем Форест» (5:1).

Как отмечает Daily Mail, прежде Бакайоко, приобретенный минувшим летом у «Монако» за 40 миллионов фунтов, жаловался, что никак не может привыкнуть к левостороннему движению в Англии. Об этом говорил брат Тьэмуэ Намори.