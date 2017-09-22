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Адриан ПУКАНЫЧ: «С приходом Луческу перестал попадать в обойму»

Экс-игрок «Шахтера» – о доверии тренеров донецкой команды

  • 22.09.2017 10:38
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fcilich.com. Адриан Пуканыч
© fcilich.com. Адриан Пуканыч

Бывший полузащитник сборной Украины Адриан Пуканыч вспомнил свои выступления в составе донецкого «Шахтера».

— В клубе ты так и не справился с этим переходом с молодежного уровня?
— Да я бы так не сказал. Тренеры в «Шахтере» — Валерий Яремченко, Бернд Шустер — мне доверяли. Даже если я не выходил в основном составе, все равно всегда был в обойме, попадал в заявку. Все изменилось с приходом Мирчи Луческу.

— Невзлюбил тебя румынский специалист?
— Не в этом дело. Просто он сразу начал делать ставку на иностранцев. Клуб стал инвестировать деньги в бразильцев, и сегодня его никто за это осуждать не вправе. Думаю, «Шахтер» уже отбил все средства, которые на них потратил. А если не отбил, так у него еще есть кого продать (улыбается).

— Ты пошел по арендам…
— Да, потому что хотел играть. Мог бы, наверное, сидеть, ждать, но решил по-другому. Я понимал, что на данный момент кто-то сильнее меня. Дороже — так точно. В такой ситуации надо было не просто выделяться, а быть на голову выше. Хотя все говорили, что наоборот — это легионеры должны что-то доказывать.

— Такого доверия, как сейчас, например, к Виктору Коваленко, у тебя не было?
— До Луческу было, потом — нет.

— Коваленко сегодня завидуют все молодые ребята, а ему, может, пора отдохнуть?
— Да не нужно ему отдыхать — пускай парень играет. Коль ему доверяли столько тренеров, значит, это все неслучайно. Видят в нем потенциал. Болельщики, которые его критикуют, не знают, какое задание ставит перед футболистом наставник. Витя, видимо, с ним справляется, раз выходит на поле.

Источник — zbirna.com

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