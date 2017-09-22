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Бывший тренер сборной Албании возглавил Алавес

Джанни Де Бьязи призван спасти команду от вылета

  • 22.09.2017 10:14
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Итальянец Джанни Де Бьязи стал главным тренером «Алавеса».

Контракт специалиста с испанским клубом будет рассчитан до конца сезона.

Де Бьязи с 2011 по 2017 год возглавлял сборную Албании, сумев вывести эту национальную команду на чемпионат Европы-2016.

«Алавес» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице примеры, ни разу не забив гол.

Источник — Sport.ua

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