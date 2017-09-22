Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Сейчас гипс на всю руку»

В нынешнем сезоне защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский провел шесть матчей, и в конце лета снова получил повреждение руки, которое выбило его из строя весной. 5 сентября ему сделали операцию, и сейчас бывший футболист сборной Украины проходит непростой период реабилитации.
— С рукой шутить уже нельзя, — сказал Дмитрий. — Второй раз все-таки ее травмирую, поэтому нужно выдержать все сроки от и до. Врачи сказали, что нужно восстанавливаться минимум 40 дней. В первых числах октября поеду на консультацию. Если все будет нормально, мне укоротят гипс, ведь сейчас он до плеча — на всю руку. Потом, через 10—15 дней его вообще снимут, и только после этого можно будет работать без ограничений. Правда, все время со специальным лангетом с карбоновыми вставками для защиты.
Источник — zbirna.com
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