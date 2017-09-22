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Манчестер Юнайтед второй год подряд заработал больше полумиллиарда

Манкунианцы провели два успешных в финансовом плане года

  • 22.09.2017 09:26
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«Манчестер Юнайтед» второй год подряд заработал больше полумиллиарда фунтов, зафиксировав рекордный показатель доходов в 581,2 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

Несмотря на шестое место в чемпионате Англии и отсутствие в расписании клуба матчей Лиги Чемпионов, финансовая машина «Юнайтед» продолжала исправно работать.

В прошлом году «красные дьяволы» стали первым английским клубом, перешагнувшим отметку дохода в 500 миллионов фунтов, а в этом году ещё улучшили этот показатель, заработав на 65,9 миллионов больше в финансовом году, завершившемся 30 июня 2017 года. По окончании следующего финансового года «Юнайтед» планирует заработать 575-585 миллионов фунтов.

Зарплатная ведомость по итогам года увеличилась на 31,2 миллиона фунтов и составила 263,5 миллиона фунтов, однако процент, который составляют траты на зарплаты от общей прибыли клуба остался на том же уровне.

Чистый долг «Юнайтед» уменьшился на 47,1 миллиона фунтов и в данный момент составляет 213,1 миллион фунтов.

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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