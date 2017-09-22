«Манчестер Юнайтед» второй год подряд заработал больше полумиллиарда фунтов, зафиксировав рекордный показатель доходов в 581,2 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.



Несмотря на шестое место в чемпионате Англии и отсутствие в расписании клуба матчей Лиги Чемпионов, финансовая машина «Юнайтед» продолжала исправно работать.



В прошлом году «красные дьяволы» стали первым английским клубом, перешагнувшим отметку дохода в 500 миллионов фунтов, а в этом году ещё улучшили этот показатель, заработав на 65,9 миллионов больше в финансовом году, завершившемся 30 июня 2017 года. По окончании следующего финансового года «Юнайтед» планирует заработать 575-585 миллионов фунтов.



Зарплатная ведомость по итогам года увеличилась на 31,2 миллиона фунтов и составила 263,5 миллиона фунтов, однако процент, который составляют траты на зарплаты от общей прибыли клуба остался на том же уровне.



Чистый долг «Юнайтед» уменьшился на 47,1 миллиона фунтов и в данный момент составляет 213,1 миллион фунтов.